Noticias de Barcelona SC HOY: César Farías fuera y jugador aplaude, el nuevo DT, eliminación Copa Ecuador, Benedetto demanda

Tras los malos resultados en la LigaPro, César Farías se fue de Barcelona SC, pero ya tiene un reemplazo. Además, un jugador aplaudió su salida, en las últimas novedades del club.

Este lunes 10 de agosto de 2026 se vienen dando diferentes novedades en Barcelona SC en un contexto, donde hay muchas incertidumbres con el futuro del DT y lo que podría pasar en la Copa Ecuador. El club también perdió hace poco en la LigaPro contra Macará.

César Farías estaría fuera de Barcelona SC, pero con una gran indemnización

El DT venezolano no le pudo dar la vuelta a este muy mal momento con Barcelona SC y ahora mismo el entrenador está fuera del club. El equipo hizo oficial su salida con un comunicado en redes sociales.

La fortuna que Barcelona SC debe pagarle a César Farías

César Farías se marcharía del club amarillo siempre y cuando le paguen una cifra cercana a los 150.000 dólares que es la cuota de rescisión. El técnico solo tenía contrato hasta finales de esta temporada.

César Farías se marcharía de Barcelona SC. (Foto: Imago)

Barcelona SC casi eliminado de Copa Ecuador

Ahora mismo, Barcelona SC estaría prácticamente eliminado de la Copa Ecuador. Aunque el club amarillo hizo un reclamo por una mala inscripción de un jugador de Liga de Portoviejo. La FEF rechazaría este pedido y con esto el club amarillo sería eliminado.

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El nuevo DT de Barcelona SC?

El nuevo DT de Barcelona SC con la salida de César Farías es Pablo Trobbiani. El entrenador llega como un interino, pero finalmente se acabaría quedando hasta diciembre en el club. Es la gran oportunidad de su vida para quedarse con el puesto.

Elecciones en Barcelona SC

También viene creciendo la posibilidad de llamar a nuevas elecciones en Barcelona SC, puesto que, Antonio Álvarez renunció al cargo y Miguel Montalvo ya no se quedaría en funciones por pedido de los hinchas, aunque esto último está lejos de ser confirmado.

Darío Benedetto demandó a Newell’s

Darío Benedetto es el actual delantero de Barcelona SC, pero el delantero argentino acabó demandando a su ex equipo Newell’s, por una importancia cifra. El goleador reclama 463 mil dólares como parte del acuerdo económico firmado, cuando el jugador rescindió su contrato.

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Luca Sosa “aplaude” la salida de Farías

En redes sociales, se hizo viral como Luca Sosa comentó el comunicado de la salida de César Farías con varios aplausos. El jugador se marchó a mitad de temporada, tras prácticamente no entrar en planes del entrenador venezolano.