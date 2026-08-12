César Farías recién se fue de Barcelona y ya tendría nuevo equipo ¿se queda en LigaPro?

César Farías no lleva ni una semana fuera de Barcelona SC pero el entrenador venezolano ya tendría opciones de seguir su carrera en otro club. Prensa del extranjero lo pone en un nuevo equipo.
Según medios colombianos, César Farías es una alternativa para el Cúcuta Deportivo. El club de la LigaBetPlay está en búsqueda de un nuevo DT mientras Alberto Gamero quedó descartado.
Farías tuvo ya tres pasos por el fútbol de Colombia tras haber estado en Águilas Doradas, América de Cali y Junior de Barranquilla, sin embargo en los tres equipos se fue antes del año en el cargo.
En Barcelona SC se fue luego de una seguidilla de malos resultados, esto pese a que el club trajo varios refuerzos en los dos mercados. El club atraviesa también una crisis deportiva e institucional.
En Ecuador, César Farías tiene el mayor logro de haber sido campeón con SD Aucas en el 2022 justamente contra Barcelona. Su salida también tendría una cláusula de 200 mil dólares.
Los números de César Farías en Barcelona SC
Como DT de Barcelona SC, César Farías ya ha dirigido un total de 34 partidos entre todas las competencias. Sumando 12 victorias, 9 empates y 13 derrotas. Son números muy malos que lo hicieron fracasar en Copa Libertadores, LigaPro y ahora también Copa Ecuador.
César Farías – Selección de Bolivia.
En resumen
- César Farías recién salió de Barcelona SC y ya tendría un nuevo club listo para asumir su contratación en este mercado de la temporada 2026.
- El entrenador venezolano se mantendría dirigiendo en la LigaPro, al entrar en la órbita de otra importante institución del balompié ecuatoriano.
- La rápida negociación ratifica la vigencia y el interés que genera su perfil táctico en el medio local a pesar de su reciente desvinculación del ‘Ídolo’.