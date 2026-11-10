Tras sacar campeón a Boca Juniors, el ‘Vasco’ Arruabarrena le daría esta oportunidad a Enner Valencia

Enner Valencia convirtió uno de los goles más importantes de su carrera con Boca Juniors y como jugador profesional. El tricolor anotó un tanto que lo sacó campeón de la Tabla Anual y eso provocó que ahora también se gane el derecho a tener un nuevo lugar en el equipo.

A Boca Juniors se le viene el partido contra Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, se espera que en este encuentro, Enner Valencia sea titular, de acuerdo a los reportes que salen desde Ecuador. El tricolor nuevamente se ganó la confianza del ‘Vasco’.

Cuando a Boca peor le estaba yendo contra Defensa y Justicia, el DT decidió que Enner Valencia tenga minutos, el tricolor respondió con el gol que hizo campeón al club. Por lo cual, ahora tiene la gran oportunidad de volver a su competencia “favorita”.

Hay que recordar que fue en la Copa Argentina donde Enner Valencia hizo su gran presentación con Boca. En los cuartos de final ante Racing y con los ‘Xeneizes’ perdiendo 2 a 0, el tricolor salió de cambio y marcó 3 goles que clasificaron al equipo.

Enner fue campeón con Boca. (Foto: GettyImages)

Boca Juniors buscará clasificar a la final de la Copa Argentina y nuevamente volver a pelear por un campeonato. Ya en la final de este torneo los está esperando Platense, el ‘Calamar’ llegó a esta instancia tras ganar en penales su partido.

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¿Cuándo se jugará la semifinal de la Copa Argentina?

La semifinal de la Copa Argentina entre Banfield y Boca Juniors se jugará el próximo sábado, 14 de noviembre de 2026. Es el partido definitivo para que Enner y Boca vayan por otro título a 7 días de lo que será también la final de la Copa Sudamericana.

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