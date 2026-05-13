El histórico DT de Emelec sorprendió a todos con su contundente respuesta sobre un posible regreso al 'Bombillo', tras la salida de Vicente Sánchez.

Vicente Sánchez dejó de ser DT de Emelec después de los últimos malos resultados que dinamitaron su paso por el club. Ahora el ‘Bombillo’ busca un nuevo entrenador para esta temporada y entre todos los nombres sonó el de Gustavo Quinteros.

El histórico DT que fue bicampeón de Ecuador con la camiseta de Emelec no estaría dispuesto a llegar al ‘Bombillo’ en estas semanas. El DT sigue centrado en su trabajo con Independiente y es ahí donde seguirá su carrera, como reveló Majo Gavilánez.

“Me quedo en Independiente hasta diciembre después veremos adonde seguimos. Estamos hablando para reforzar para el 2do semestre”, le habría comentado el entrenador a Majo Gavilánez. Por lo cual, queda descartado como un posible candidato para llegar al ‘Bombillo’.

Ahora Emelec se debe centrar en terminar estos partidos que le quedan a poco del Mundial 2026 y tendrá ese mes de competencia para cerrar a su nuevo DT y también nuevos fichajes. Por lo cual, ahora todo indica que Nasuti será el encargado de dirigir a Emelec.

Quinteros descarta llegar a Emelec. (Foto: GettyImages)

Otros DT’s que suenan para llegar a Emelec son Alfredo Arias y Flavio Robatto, sin embargo, ninguno de los dos estrategas aún tiene contactos con la directiva azul. El club ya hace su primer movimiento de timón en una temporada que no está siendo la mejor.

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Los números de Vicente Sánchez como DT de Emelec

Como DT de Emelec, Vicente Sánchez dirigió un total de 13 partidos. Sumó 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Aunque los resultados no fueron los mejores, el juego tampoco acompañó y por eso el entrenador terminó un ciclo que tenía contrato hasta mediados de 2027.

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