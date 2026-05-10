John Yeboah es campeón en Italia y jugaría en sorpresivo club luego del Mundial

El extremo ecuatoriano John Yeboah acaba de ser campeón de la Serie B de Italia y hay detalles de su futuro para luego del Mundial.

El extremo ecuatoriano John Yeboah anotó, el Venezia de Italia ganó y son los nuevos campeones de la Serie B. Ahora el ‘tricolor’ deberá definir su futuro y ya empiezan las novedades y rumores.

El Venezia tiene como prioridad la renovación de John Yeboah y le harán una propuesta para que se quede durante tres temporadas más. El germano ecuatoriano pasaría a ser uno de los que más cobra en el plantel.

El plan del club es renovarlo a largo plazo para blindarlo, y no descartan venderlo si es que Yeboah hace una buena Copa del Mundo. El ex juvenil de Alemania sub 20 es uno de los fijos de la Selección de Ecuador.

En todo el año han sonado también rumores de que John Yeboah tiene otras opciones para jugar en primera división, con supuestos interés de la Juventus, el Inter de Milán y equipos de la Premier League.

En toda la temporada, John Yeboah ha jugado un total de 35 partidos entre todas las competencias. El tricolor ha marcado 12 goles y ha dado 10 asistencias. Lleva en cancha poco más de 2.500 minutos, está siendo clave para el virtual ascenso del club.

El valor de mercado de John Yeboah

Actualmente, John Yeboah tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, por lo cual, su transferencia después del Mundial podría estar entre estos valores o superiores, dependiendo de lo que haga el delantero en la próxima edición de la Copa del Mundo.

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John Yeboah – Selección de Ecuador 2026.

En resumen