John Yeboah viene haciendo una gran temporada en la Serie B de Italia con la camiseta del Venezia. El jugador ecuatoriano podría dar un salto gigante en su carrera, puesto que, informan hay equipos de primera división de grandes Ligas siguiendo su rendimiento.

De acuerdo a la revelación de Mr.OFFSIDER, equipos de Portugal y España siguen de cerca a lo que viene haciendo John Yeboah. El ecuatoriano va a ser titular en el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador y eso también elevaría su precio para una posible transferencia.

Yeboah tuvo una difícil adaptación a Italia, pero en este año ha demostrado que está para jugar en un equipo de primera división; y aunque puede ascender con el Venezia, el cambio de país no se ve tan improbable. A inicios de temporada también fue relacionado a equipos de la Premier League.

John Yeboah es uno de los jugadores más importantes en el once de Beccacece y acabó solucionando problemas por la banda derecha. En el Mundial 2026 será titular y tendrá la gran oportunidad de gustar a más equipos. Además, el ecuatoriano también cambió de agentes hace pocos días, pensando en una transferencia.

John Yeboah es titular en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Equipos de Italia también lo siguen a John Yeboah, clubes como Inter o Juventus fueron relacionados con su futuro, pero ahora mismo es casi improbable que el salto se dé a uno de estos equipos, sin aún ser muy importante en la primera división.

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Los números de John Yeboah en esta temporada

En toda la temporada, John Yeboah ha jugado un total de 34 partidos entre todas las competencias. El tricolor ha marcado 11 goles y ha dado 10 asistencias. Lleva en cancha poco más de 2.500 minutos, está siendo clave para el virtual ascenso del club.

El valor de mercado de John Yeboah

Actualmente, John Yeboah tiene un valor de mercado de 5 millones de euros, por lo cual, su transferencia después del Mundial podría estar entre estos valores o superiores, dependiendo de lo que haga el delantero en la próxima edición de la Copa del Mundo.

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En síntesis:

John Yeboah registra 11 goles y 10 asistencias en 34 partidos con el Venezia.

registra y en 34 partidos con el Venezia. Clubes de Portugal y España siguen el rendimiento del jugador ecuatoriano en Italia.

siguen el rendimiento del jugador ecuatoriano en Italia. El valor de mercado actual de John Yeboah es de 5 millones de euros.