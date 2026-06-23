Tras varios meses preso: así apareció Christian Lara y sorprende a todos

El 'Diablito' estuvo varios meses en la cárcel y esta es su primera imagen pública, que sorprende a todos.

El ‘Diablito’ Lara estuvo preso varios meses, después de ser arrestado junto a unos asaltantes en un local de tecnología en Quito. El ex jugador de la Selección de Ecuador aún no ha sido declarado inocente, pero su defensa logró que levanten la prisión preventiva y por eso está libre.

El ex jugador de Liga de Quito, Barcelona SC y otros equipos, volvió a dar la cara en medio de toda la polémica. En redes sociales se viralizó un video donde se ve al ‘Diablito’ entrenando en un gimnasio. El exfutbolista también había presentado un certificado de trabajar en uno de estos lugares.

Lara aún tendrá que demostrar que es inocente, mientras la Justicia de Ecuador avanza con el proceso en su contra. El ‘Diablito’ reveló que él solo estaba trabajando en una aplicación de Taxi en esa jornada en la que fue arrestado por la Policía.

Christian Lara también formó parte de aquella generación histórica de la Selección de Ecuador que logró llegar a octavos de final del Mundial 2006. Incluso el futbolista tuvo minutos en los dos últimos partidos.

Christian “Diablito” Lara compartió imágenes de una de sus jornadas de entrenamiento, mostrando que mantiene la actividad física y su vínculo con el deporte. El exfutbolista ecuatoriano continúa enfocado en su preparación personal y en retomar poco a poco su rutina diaria. pic.twitter.com/HX2vtn8PGh — Federación Postera (@FedePostera) June 23, 2026

¿Cuántos años podría ir preso Christian Lara?

Si es encontrado y declarado culpable, Christian Lara podría estar preso los próximo 3 a 5 años, siempre y cuando se determine cuál era su implicancia y complicidad en uno de los casos más mediáticos del fútbol ecuatoriano en los últimos años.

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En síntesis: