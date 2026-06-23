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Christian Lara

Tras varios meses preso: así apareció Christian Lara y sorprende a todos

El 'Diablito' estuvo varios meses en la cárcel y esta es su primera imagen pública, que sorprende a todos.

El 'Diablito' Lara apareció haciendo esto después de esta preso.
© GettyImages/ Edit BVEl 'Diablito' Lara apareció haciendo esto después de esta preso.

El ‘Diablito’ Lara estuvo preso varios meses, después de ser arrestado junto a unos asaltantes en un local de tecnología en Quito. El ex jugador de la Selección de Ecuador aún no ha sido declarado inocente, pero su defensa logró que levanten la prisión preventiva y por eso está libre.

El ex jugador de Liga de Quito, Barcelona SC y otros equipos, volvió a dar la cara en medio de toda la polémica. En redes sociales se viralizó un video donde se ve al ‘Diablito’ entrenando en un gimnasio. El exfutbolista también había presentado un certificado de trabajar en uno de estos lugares.

Lara aún tendrá que demostrar que es inocente, mientras la Justicia de Ecuador avanza con el proceso en su contra. El ‘Diablito’ reveló que él solo estaba trabajando en una aplicación de Taxi en esa jornada en la que fue arrestado por la Policía.

Christian Lara también formó parte de aquella generación histórica de la Selección de Ecuador que logró llegar a octavos de final del Mundial 2006. Incluso el futbolista tuvo minutos en los dos últimos partidos.

¿Cuántos años podría ir preso Christian Lara?

Si es encontrado y declarado culpable, Christian Lara podría estar preso los próximo 3 a 5 años, siempre y cuando se determine cuál era su implicancia y complicidad en uno de los casos más mediáticos del fútbol ecuatoriano en los últimos años.

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En síntesis:

  • Christian Lara recuperó su libertad tras levantarse la prisión preventiva en su contra.
  • El exfutbolista de Ecuador fue arrestado en Quito en un local de tecnología.
  • El deportista afrontaría de 3 a 5 años de prisión si es declarado culpable.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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