¡Última hora! Barcelona, con riesgo de perder la categoría para el 2026

Barcelona sigue con noticias urgentes este martes, y es que además de la detención de Antonio Álvarez, presidente del club, trascendió que los ‘toreros’ tienen la posibilidad de perder la categoría. LigaPro no los ha podido habilitar y empieza el contratiempo.

Información exclusiva de Mr. Offsider dio a conocer que LigaPro notificó a Barcelona que no podían inscribir al club hasta que cumplan requisitos habilitantes. Antonio Álvarez estaba en contacto con el organizador del torneo para encontrar soluciones.

Luego de cumplir los requisitos, Barcelona y su plantel (con los nuevos refuerzos) deberá someterse al control económico, que este año en teoría es más estricto que temporadas anteriores.

Miguel Montalvo, presidente temporal del club, se reunirá con LigaPro este martes para encontrar soluciones. Si no pueden ser habilitados por LigaPro, Barcelona no jugaría este año el torneo y descendería hasta Segunda Categoría.

Barcelona tiene cerca de diez refuerzos pero también tuvo varias salidas, así como tiene en planes unas tres más, por lo que hay balance entre los ingresos y las salidas de jugadores.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

