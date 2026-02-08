En un momento que los cuatro grandes de LigaPro buscan un nuevo delantero, los rumores de un posible regreso de Luis Amarilla empieza a sonar con fuerza. El goleador paraguayo estaría cerca de volver al fútbol ecuatoriano.

FB Radio señala que Luis Amarilla fue contactado por Emelec y el ex Liga de Quito ve con buenos ojos llegar al club azul. Emelec necesita un nuevo delantero tras la salida de Facundo Castelli, Josué Cuero y Jaime Ayoví.

Luis Amarilla se encuentra en México pero con su contrato cerca de terminar en una temporada podría buscar un regreso al país. Dejó Liga de Quito en el 2021 tras dos temporadas exitosas.

No es la primera vez que desde LigaPro llaman de regreso a Amarilla, ya hace dos temporadas tanto Liga de Quito como Barcelona lo quisieron pero Mazatlán pedía 1.5 millones de dólares.

Su última temporada en Cerro Porteño quedó en 2 goles en 25 partidos, mientras que en Liga de Quito anotó 15 goles en 31 partidos con los ‘albos’. Su llegada a Ecuador fue con U. Católica anotando 21 goles en 29 partidos.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

Luis Amarilla – Liga de Quito. Foto: Getty

