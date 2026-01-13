¡Última hora! CONMEBOL le da a Ecuador la peor noticia de todas

La CONMEBOL ya está trabajando y preparando la siguiente Copa América en 2028. El torneo que se jugó en Estados Unidos en este 2024 tuvo a varios países de Sudamérica interesados en ser su sede. Ecuador era uno de los candidatos más fuertes, pero finalmente no se cumplirá.

Diferentes informaciones apuntan a que la CONMEBOL decidió que la Copa América 2028 se realice nuevamente en Estados Unidos. ¿El motivo? Las razones logísticas económicas pesaron para que se tome esta decisión. Dejando así a Ecuador sin la sede.

Desde Ecuador se lanzó una propuesta hace varios años para contar con la Copa América, no obstante, los problemas de seguridad que vive el país hicieron que no pese su candidatura. Además, parece que nuevamente CONMEBOL se asociará con CONCACAF para la siguiente Copa América.

En la edición de 2024, la Selección de Ecuador estuvo muy cerca de hacer historia en Estados Unidos, en esa Copa, ‘La Tri’ llevó a los penales a Argentina, pero cayó eliminado. Al final, el campeón del torneo fue Argentina que pudo vencer a Colombia en la final.

Será la segunda Copa América consecutiva que se juegue en Estados Unidos y la tercera en 12 años. Desde los países de la CONMEBOL se realizaron quejas por esta “nueva costumbre” de sede, sin embargo, todo parece indicar que seguirá siendo Estados Unidos el lugar para jugar estos torneos.

¿Cuándo fue la última vez que Ecuador tuvo una sede de Copa América?

La última vez que Ecuador jugó como local en la Copa América fue en 1993, cuando alcanzó el cuarto lugar del torneo, su mejor participación. El país tendrá que seguir esperando los próximos años para que el torneo vuelva a sus canchas en una futura edición.

Los máximos campeones de la Copa América

Así está el historial de los campeones de la Copa América, solo Ecuador y Venezuela no pudieron ganar el campeonato:

Argentina: 16 títulos

16 títulos Uruguay: 15 títulos

15 títulos Brasil: 9 títulos

9 títulos Paraguay: 2 títulos

2 títulos Chile: 2 títulos

2 títulos Perú: 2 títulos

2 títulos Colombia: 1 título

1 título Bolivia: 1 título

