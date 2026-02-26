Se terminó la novela y el suplicio de los hinchas de Emelec revisando el portal de la FIFA, puesto que, ahora sí es confirmado que el club azul podrá utilizar a todos sus fichajes en el siguiente encuentro. Todos debutarán ante Delfín por la fecha 2 del campeonato.

La FIFA ya no tiene ninguna sanción contra Emelec, después de que se efectivizara el pago de más de 400 mil dólares a Leandro Vega. El central argentino no quitaba la sanción porque no recibía el dinero, pero ahora sí todo parece “okey” para el club.

Con esto, ya hay movimiento en las oficinas de Emelec, y es que se apura la inscripción de varios jugadores para que queden habilitados para enfrentar a Delfín. El club ya había inscrito a 4 jugadores, pero ahora sí podrá habilitar a todo el plantel.

Los aficionados reciben la mejor noticia de todas, puesto que, en el siguiente partido ante Delfín ya podrán ver a todos sus nuevos jugadores y un plantel totalmente renovado para este 2026. El equipo ‘Eléctrico’ es uno de los que mejor se armó para sorpresa de todos lo aficionados del fútbol ecuatoriano.

Emelec ya no tiene ninguna sanción en FIFA. (Foto: Captura de pantalla)

El trabajo de la nueva directiva de Emelec se lleva todos los elogios de los aficionados, puesto que, ahora sí el club parece ordenado y bien encaminado para esta temporada. ¿La apuesta? Volver a Copa Libertadores para la temporada 2026.

Los 4 jugadores que Emelec había inscrito

Emelec solo había alcanzado a inscribir a 4 jugadores, previo a que la sanción se reactive. El ‘Bombillo’ solo había inscrito a Miller Bolaños, Aníbal Leguizamón, Juan Pablo Ruiz y Romario Caicedo. Ahora el gran cúmulo de fichajes estará disponible.

Todos los fichajes de Emelec

La nueva directiva de Emelec, en esta temporada, ha fichado a los siguientes jugadores: Francisco Pizzini, Estalin Segura, José Neris, Ariel Mina, Ignacio Guerrico, Miller Bolaños, Aníbal Leguizamón, Angelo Mina, Stalin Valencia, Gonzalo Napoli, Luca Klimowicz, José Neris y Víctor Griffith.

