Liga de Quito lleva una crisis importante de malos resultados en este final de 2026 que lo aleja de la Copa Libertadores 2027, sin embargo, en el club se está buscando un nuevo jugador. El club ya se mueve en el mercado de fichajes y ahora va por un futbolista del campeonato peruano.

De acuerdo a la información de Johanna Calderón en De Una, Liga de Quito está en el mercado de fichajes preguntando por un nuevo jugador. El apuntado sería el peruano Martín Távara, que ahora mismo juega en Sporting Cristal en el campeonato peruano.

Sin embargo, restarían detalles para que Távara se marche a jugar a Angola, de acuerdo a diferentes medios peruanos. Por lo cual, nuevamente Liga se quedaría sin la chance de reforzarse con un jugador en la mitad de la cancha que soluciones sus problemas.

En Liga de Quito no han logrado “sanar” la salida de Ezequiel Piovi y ‘Caramelo’ Martínez que fueron de lo mejor para Liga en esta posición. El club incluso hace poco estuvo fichando a un jugador de selección como Carlos Gruezo, pero tampoco pudo quedarse.

Távara suena para llegar a Liga. (Foto: GettyImages)

Liga ya sabe que en este año no se juega en Ecuador y es por eso que ya está apuntando de lleno a 2027, además si el club ecuatoriano termina por jugar la Copa Sudamericana va a tener que armar su plantilla más rápido que en otros momentos de la temporada.

Publicidad

Los números de Martín Távara en esta temporada

En toda la temporada, Martín Távara jugó un total de 50 partidos entre todas las competencias. Sumó 6 goles y dio 5 asistencias. El jugador termina contrato con Sporting Cristal a finales de la temporada 2026 y por eso también es una opción en el mercado de fichajes.

Encuesta¿Liga de Quito necesita otro volante? ¿Liga de Quito necesita otro volante? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: