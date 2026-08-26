¡Última hora! Emelec tomó esta decisión con Cristian Nasuti

Cristian Nasuti está en la cuerda floja sobre su futuro en Emelec, puesto que, el entrenador argentino no ha conseguido los resultados esperados, pese a tener una mejor plantilla que la de los últimos años. Por lo cual, ahora recibió una notificación del club.
De acuerdo a la información de Joselyn Centeno, Emelec citó a Cristian Nasuti a una reunión con la intención de cesarlo de sus funciones. El club ya no le daría más oportunidades y ambas partes tendrían que llegar a un acuerdo para que se vaya.
Según la comunicadora en las próximas horas se revelara si el club y el entrenador llegaron a un acuerdo para dar por cerrado este ciclo en el equipo azul. Los resultados no acompañaron a un Nasuti que cuando fue interino tuvo mejor rendimiento.
Ya empezaron los rumores sobre los nombres para el banquillo de Emelec, como la dupla Orsi-Gómez o también Jimmy Bran, que trabaja en las inferiores del club. No obstante, ya le quedan pocos partidos a un proyecto que nuevamente vuelve a fracasar en la LigaPro.
Nasuti era el DT de Emelec. (Foto: Imago)
Nasuti es el segundo entrenador de Emelec en esta temporada, después de que el club decidiera sacar a Vicente Sánchez, que llegó como el gran entrenador a inicios de 2026. Ahora sería un tercer cambio de estratega y nuevamente buscar un “parche” como en los últimos años.
Los números de Cristian Nasuti en Emelec
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Como entrenador fijo de Emelec, Cristian Nasuti ha jugado un total de 10 partidos entre todas las competencias. Ganó 2 partidos, empató 4 y perdió otros 4. El club está muy lejos de pelear por un cupo a torneos internacionales en este 2026.
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En síntesis:
- Cristian Nasuti fue citado a una reunión por Emelec para terminar su contrato.
- 10 partidos dirigió Cristian Nasuti con un saldo de 2 victorias, 4 empates y 4 derrotas.
- Vicente Sánchez precedió a Cristian Nasuti como entrenador de Emelec en la temporada 2026.