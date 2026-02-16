Es tendencia:
¡Última hora! Emelec y Miller Bolaños tiene un nuevo contrato, pero no firman por este insólito detalle

Miller Bolaños tiene un nuevo contrato con Emelec, pero aún no lo firma por este motivo.

Por Jose Cedeño Mendoza

El nuevo acuerdo entre Emelec y Miller Bolaños
© Emelec/ Edit BVEl nuevo acuerdo entre Emelec y Miller Bolaños

Miller Bolaños aún es la gran novela del mercado de fichajes en Emelec. El jugador ecuatoriano no se ha ido de los entrenamientos y ahora aparece una posibilidad importante para firmarlo. ¿El motivo? Ya hay un nuevo acuerdo entre todas las partes, pero no se firma por otro detalle.

De acuerdo a la revelación que el representante del jugador le hizo a Diego Arcos, Miller Bolaños aceptó una reducción salarial del 25% del contrato que le había dejado firmado Jorge Guzmán. No obstante, el jugador ecuatoriano aún no firma un contrato porque no hay acuerdo en la duración.

Emelec y Miller Bolaños no se ponen de acuerdo en cuánto debe durar el contrato. Todo parece indicar, que el jugador estaría pidiendo más tiempo del que el club le puede ofrecer. Ahora mismo las conversaciones se mantienen para llegar a un acuerdo.

En Emelec ven con buenos ojos mantener a Miller Bolaños y armar un equipo realmente competitivo para este 2026. No obstante, la misma directiva ha dejado claro en varias ocasiones que el contrato de cualquier nuevo jugador debe acoplarse a las nuevas políticas económicas del club.

Miller Bolaños estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con Emelec. (Foto: Captura de pantalla)

El ‘Killer’ también tendría un contrato con Emelec, por lo cual, el ‘Bombillo’ estaría también corriendo “riesgo” de nuevamente entrar en una polémica judicial si no llega a un acuerdo con el jugador. Puesto que, desde el entorno mantienen que lo que se firmó es un contrato.

El contrato de Miller Bolaños con Emelec

Miller Bolaños había firmado con la anterior directiva un contrato de 2 temporadas con un salario que no ha sido revelado. Este acuerdo también contempla el pago de una deuda que actualmente tiene la institución con él. No obstante, ahora es el tiempo el que hace que no estén de acuerdo.

Los fichajes de Emelec

Con la nueva directiva, Emelec está muy activo en el mercado de fichajes y ya ha contratado a varios jugadores, entre los que se destaca: Estalin Segura, Miller Bolaños, Ariel Mina, Ignacio Guerrico, Aníbal Leguizamón, Angelo Mina, Mathias Carabali, Gonzalo Nápoli, Víctor Griffith, Francisco Pizzini.

En síntesis:

  • Miller Bolaños aceptó una reducción salarial del 25% sobre su contrato previo con Emelec.
  • El acuerdo anterior firmado con Jorge Guzmán contemplaba una duración de 2 temporadas.
  • La firma actual se detuvo por falta de consenso en la duración del contrato 2026.
Jose Cedeño Mendoza
