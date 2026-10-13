Liga de Quito tomó una contundente decisión con el ‘Choclo’ Quintero para la temporada 2027

Una grave lesión no le dejó terminar la temporada y esto pasó con el 'Choclo' Quintero para la temporada 2027.

El ‘Choclo’ Quintero es uno de los jugadores más importantes de la historia reciente de Liga de Quito, sin embargo, en el club ‘Albo’ se pretende comenzar con una renovación de la plantilla para el siguiente año. Por lo cual, el club tomó ahora una decisión el ‘Choclo’.

El lateral ecuatoriano termina contrato a finales de 2026, sin embargo, diferentes fuentes ponen a Liga de Quito haciendo una nueva oferta por el jugador para que renueve su contrato. Por lo cual,. el ‘Choclo’ tiene muchas chances de quedarse.

Quintero no ha jugado en este segundo semestre con Liga de Quito por una lesión en la rodilla y para volver a verlo habrá que esperar hasta 2027. Por su parte, el ‘Rey de Copas’ tampoco ha podido encontrar un lateral de importantes características.

Los otros dos jugadores que terminan contrato en Liga de Quito son Alexander Domínguez y Deyverson, de momento, con ellos no habría una negociación en curso. Quintero lleva jugando con la camiseta de Liga de Quito un total de 10 años ya.

El ‘Choclo’ Quintero es “leyenda” de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

En Liga de Quito también se piensa en una reconstrucción de plantilla para la temporada 2027, porque en el club se quiere volver a ser competitivos. En este año estuvieron cerca en Copa Libertadores, siendo eliminados en cuartos de final, pero en LigaPro muy abajo de IDV.

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Los números del ‘Choclo’ Quintero con la camiseta de Liga de Quito

El ‘Choclo’ Quintero en toda su carrera con Liga de Quito ha jugado un total de 414 partidos entre todos los torneos. Ha marcado 28 goles y ha dado 75 asistencias. Ganó varios campeonatos, pero el que más se destaca es la Copa Sudamericana de 2023.

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