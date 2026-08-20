Última hora: Jugador de Barcelona podría ser suspendido seis meses

Jugador de Barcelona perdió una demanda y podría enfrentar una sanción de suspensión de hasta seis meses en este mismo 2026.

En Barcelona SC siguen las noticias adversas y es que en este jueves trascendió que uno de los jugadores del primer equipo podría quedarse suspendido hasta seis meses con efecto inmediato.

La Cámara de Disputas y Resoluciones de la FEF falló a favor de Técnico Universitario en la demanda contra Álex Rangel. El club ambateño denunció interrupción de contrato unilateral del jugador para ir a Barcelona.

La resolución obliga a Álex Rangel a pagar una indemnización superior a los 37 mil dólares en un plazo de 30 días, salvo contrario sería suspendido por seis meses.

Lo más probable es que club y jugador cancelen los valores pendientes para no quedar inhabilitados. Este año el zaguero ecuatoriano ha jugado cerca de 30 partidos.

Rangel entrenó con normalidad este jueves con el resto de la plantilla bajo el mando de Pablo Trobbiani. Barcelona le queda solo pelear puestos altos en la LigaPro.

La acusación de Técnico Universitario a Álex Rangel

Álex Rangel firmó con Barcelona SC como jugador libre, sin embargo el club ambateño demandó argumentando que tenían contrato vigente con el equipo y que debía haber negociación.

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Resolución de FEF.

En resumen