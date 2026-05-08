Última hora: La decisión final de FIFA sobre la suspensión de Moisés Caicedo para el Mundial

La FEF apeló, la FIFA revisó y se conoce la decisión final sobre la suspensión de Moisés Caicedo en el Mundial 2026.

La Selección de Ecuador lleva meses pendiente de conocer si podrá o no contar con Moisés Caicedo en el arranque del Mundial 2026. La FIFA habría ya decidido sobre la suspensión del volante ecuatoriano.

Según información de César Luis Merlo para Studio Fútbol, la FIFA concederá la amnistía a Moisés Caicedo y llegará habilitado para jugar contra Costa de Marfil. El debut mundialista para la ‘Tri’ podría definir la suerte de Ecuador en la clasificación.

La FIFA también exonerará de sanciones al defensa argentino Nicolás Otamendi y al seleccionado qatarí Tarek Salman. Justamente Moi y el argentino fueron expulsados en el mismo partido en el cierre de Eliminatorias.

Con esto, Moisés Caicedo se perfila para ser titular en la Selección de Ecuador y Sebastián Beccacece no tendrá que buscar recambio ni modificar el esquema para enfrentar a los africanos.

El fixture oficial de Ecuador en el Mundial 2026

Este el fixture oficial que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)

Moisés Caicedo fue expulsado vs. Argentina. Foto: Getty.

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En resumen