Nada de LigaPro: Robert Arboleda se metió en planes de este campeón de América

No la pasa bien en Sao Paulo, y ahora Robert Arboleda se metió en planes de otro equipo campeón de América.

Sao Paulo no se deshizo de Robert Arboleda tras su gran polémica, el jugador ecuatoriano regresó a Brasil y pertenece aún al gigante tricolor, que solo decidió castigarlo económicamente. Sin embargo, ya otro equipo estaría muy interesado en él.

El equipo que busca el fichaje de Robert Arboleda pese a su gran polémica en Brasil es Peñarol. El gigante uruguayo estuvo averiguando condiciones para ficharlo, de acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER. Por lo cual, podrían darse novedades después del Mundial 2026.

También desde Brasil confirman que Arboleda sigue perteneciendo a Sao Paulo, pero el club brasileño le estaría buscando un nuevo destino en las próximas semanas. Todo esto apunta, a una contratación o salida después de la Copa del Mundo.

El ecuatoriano ya había mostrado “poco interés” en seguir en Sao Paulo, y aunque se especuló con equipos de la LigaPro siguiendo su fichaje, el central aún está muy lejos de las posibilidades económicas de los equipos ecuatorianos, por lo cual, su regreso estaría descartado.

El equipo que va por Robert Arboleda. (Foto: GettyImages)

Arboleda es uno de los jugadores ecuatorianos con carrera más larga en el extranjero, puesto que, está próximo a cumplir ya 10 años jugando en Brasil con la camiseta de Sao Paulo. No obstante, son los problemas de disciplina los que complican al jugador.

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Los números de Robert Arboleda en esta temporada

Antes de su gran polémica con la camiseta de Sao Paulo, Robert Arboleda había jugado un total de 11 partidos entre todas las competencias. El ex seleccionado de Ecuador no había marcado goles, pero sí tenía una asistencia. Sumó en cancha más de 700 minutos.

¿Qué equipos de LigaPro buscaban a Robert Arboleda?

Aunque no hubo una oferta formal, Robert Arboleda se metió en planes de equipos como Barcelona SC y Liga de Quito. Los dos clubes monitoreaban su situación y estaban atentos a una oportunidad para tratar de ficharlo como nuevo jugador.

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En síntesis:

Peñarol de Uruguay averigua condiciones para fichar al defensa ecuatoriano Robert Arboleda .

de Uruguay averigua condiciones para fichar al defensa ecuatoriano . El club Sao Paulo sancionó económicamente a Arboleda tras su reciente polémica disciplinaria.

sancionó económicamente a tras su reciente polémica disciplinaria. Robert Arboleda registra 11 partidos jugados y una asistencia en la presente temporada.