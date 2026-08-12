La decisión que tome la FEF en la Copa Ecuador tiene en incertidumbre a todos y ahora desde Barcelona SC se muestran confiados.

La polémica en el fútbol ecuatoriano está servida después del escándalo por la mala alineación de Erick Mendoza. El delantero ecuatoriano jugó con Barcelona SC en la Copa Ecuador, pero antes ya lo había hecho con Delfín y por eso piden su eliminación.

La Liga de Portoviejo hizo un comunicado con el cual sentenció varias dudas sobre la posible protesta de Barcelona SC por el caso de Dalo Bucaram. Sin embargo, ahora fue el presidente del club, Miguel Montalvo el que hizo crecer la polémica.

“Hay que esperar, pero creo que vamos a salir airosos, porque lo hemos fundamentado, si no tuviéramos argumentos creo que ya se hubiera decidido“, sentenció el presidente de los amarillos. Por lo cual, vuelve la duda de qué pasará con los amarillos en este torneo.

Se ha revelado también que la FEF podría terminar el caso con una multa económica para los dos clubes y respetar el resultado en cancha. En caso de que esto suceda, se clasificaría Barcelona SC a la siguiente ronda del torneo y se vendría una gran polémica.

CASO LDUP Y COPA ECUADOR 🇪🇨



“Creo que vamos a salir airosos, porque lo hemos fundamentado. Sino tuviéramos argumentos creo que ayer se decidía”



Miguel Montalvo presidente de @BarcelonaSC pic.twitter.com/DEq37LKWFg — Sergio Basantes (@sbasantes92) August 12, 2026

La Copa Ecuador es el “único” torneo en el que Barcelona SC está con vida en esta temporada. Los amarillos necesitan que la FEF les dé la razón y eso les permita seguir compitiendo en el torneo. Sin embargo, aún es una gran duda que esto pase. Desde la FEF no han emitido ningún comunicado.

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Los reclamos de Barcelona SC y Liga de Portoviejo

Liga de Portoviejo reclamó el mal uso de Erick Mendoza, porque el delantero ecuatoriano ya había jugado antes en el torneo con Delfín. Mientras que, Barcelona SC cuestionó la utilidad de Dalo Bucaram y también pidieron que era una mala inscripción.

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