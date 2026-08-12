¡Bombazo! Revelan contactos entre la Selección de Ecuador y Marcelo Gallardo para que sea el nuevo DT de ‘La Tri’

Gallardo es uno de los principales entrenadores para llegar a la Selección de Ecuador y ya se habla de contactos.

La Selección de Ecuador apura las conversaciones para tener un nuevo DT y ahora confirman que Marcelo Gallardo ya recibió los primeros contactos desde la FEF. El ‘Muñeco’ es un viejo deseo de la directiva de la FEF y podría darse el gran bombazo en las siguientes horas.

De acuerdo a la información de Maximiliano Grillo, Marcelo Gallardo ya tuvo contactos con la Selección de Ecuador con la intención de llegar a ‘La Tri’ como el nuevo DT. El estratega está “libre” en el mercado de fichajes, tras no tener equipo después de su salida de River.

Gallardo cumple con uno de los principales perfiles para ser nuevo DT de la Selección de Ecuador, y es que la directiva dijo que iban a buscar a un entrenador que esté “libre” en el mercado. No quieren ir a “tocar” un proyecto que ya esté armado con un entrenador.

En este contexto, y sumado a otras grandes características, Marcelo Gallardo aparece como candidato en una lista de la cual también se reveló forma parte Luis Zubeldía, sin embargo, el ‘Príncipe’ sí tiene contrato con Fluminense y está trabajando en el club.

Marcelo Gallardo puede llegar a Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ya Marcelo Gallardo fue apuntado por la Selección de Ecuador en 2024, pero en ese momento el entrenador tenía otras prioridades para su vida personal y carrera y al final tuvo que rechazar esa posibilidad. En su lugar, se contrató a Sebastián Beccacece.

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El sueldo que tendría Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

La FEF ya informó hace poco que se iba a subir el salario para el nuevo entrenador, por lo cual, se espera que Gallardo o cualquier nuevo estratega que llegue a ‘La Tri’ cobre más de 3 millones por año. Beccacece tenía un sueldo de 2.7 millones por año.

Los técnicos que suenan para Ecuador

De momento para la Selección de Ecuador, suenan técnicos como: Marcelo Gallardo, Luis Zubeldía, Roberto Martínez, Miguel Ángel Ramírez y también Robert Moreno.

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En síntesis:

Marcelo Gallardo recibió contactos de la FEF para asumir como nuevo DT de Ecuador.

recibió contactos de la FEF para asumir como nuevo DT de Ecuador. Marcelo Gallardo y Luis Zubeldía figuran entre las opciones para la Selección de Ecuador.

figuran entre las opciones para la Selección de Ecuador. Más de 3 millones por año ganaría el nuevo director técnico de ‘La Tri’.