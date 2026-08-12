El principal candidato a ser el “nuevo equipo” de Kendry Páez cuando deje River Plate

Kendry Páez podría llegar a este equipo cuando deje River Plate y sería también su regreso a jugar en Europa.

Kendry Páez la pasa muy mal en River Plate y ahora el jugador ecuatoriano podría tener ya un nuevo equipo en las siguientes semanas. El futbolista ecuatoriano está prácticamente afuera del equipo argentino, pero Chelsea, dueño de su pase, tampoco lo quiere.

Viene tomando mucha fuerza la opción de que Kendry Páez se mude a jugar con el Trabzonspor en Turquía. Esto también marcará el regreso del jugador ecuatoriano a Europa, tras un breve e irregular paso por el Racing de Estrasburgo de Francia.

El futuro de Kendry Páez se tiene que decidir en las próximas semanas, puesto que, en River ya no tiene espacio y el mercado europeo cierra la primera semana de septiembre, por lo cual, si el jugador ecuatoriano no encuentra equipo corre el riesgo de “quedarse” parado.

El futbolista ecuatoriano viene arrastrando una irregularidad gigante en los últimos dos años. Primero en 2025 decidió irse a entrenar con Chelsea para “adaptarse” a Europa, no le funcionó. Luego en Francia fue muy suplente y en Argentina tampoco pudo despegar.

Kendry Páez no pudo brillar en River Plate. (Foto: GettyImages)

El ex jugador de Independiente del Valle también se está moviendo en el mercado de fichajes pensando en encontrar una regularidad que le valga con el nuevo entrenador que llegará a la Selección de Ecuador; de momento Marcelo Gallardo suena como opción.

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El valor de mercado de Kendry Páez

Ahora mismo, Kendry Páez tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, una cifra muy baja para un jugador que en su mejor momento llegó a costar más de 15 millones. En el Mundial apenas pudo jugar los últimos 15 minutos del partido ante México.

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