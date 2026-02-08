Es tendencia:
logotipo del encabezado
Inter Miami

Barcelona vs. Inter Miami: ¿Qué recibieron los hinchas que compraron la Messi Experience?

Las redes están llenas de críticas y reclamos de hinchas que pagaron por el Messi Experience del Partido de la Historia.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Barcelona vs. Inter Miami: ¿Qué recibieron los hinchas que compraron la Messi Experience? Foto: Bolavip
Barcelona vs. Inter Miami: ¿Qué recibieron los hinchas que compraron la Messi Experience? Foto: Bolavip

El día después del Partido de la Historia destapó varios reclamos de hinchas que no se fueron contentos tras el amistoso entre Barcelona SC y el Inter Miami, especialmente los que compraron la Messi Experience. En redes se ha viralizado la diferencia entre lo que en teoría habían adquirido vs. lo que recibieron.

Los organizadores del evento habían señalado que comprar este boleto, cuyo costo era de 550 dólares, eran acreedores a una zona exclusiva cerca de la cancha, bebidas y comida gratis e ilimitada, así como un souvenirs de las marcas auspiciantes.

Tras el partido los aficionados señalaron que nunca recibieron ni comida ni bebida ilimitada, simplemente una bebida y una hamburguesa de cortesía previo al partido.

Tampoco hubo servicio de catering ni souvenirs ilimitados, así mismo la Messi Experience daba espacio para un sector privilegiado desde el hotel dónde se hospedó el equipo para ver la llegada del Inter Miami de primera mano, algo que no fue posible ya que en exteriores del hotel también se amontonó gente.

Barcelona SC emitió un comunicado ante las críticas y reclamos aclarando que ellos no tuvieron nada que ver con la organización, más solo aceptaron la invitación y prestaron el estadio.

Tweet placeholder
Publicidad
Barcelona SC vs. Inter Miami 2026: La fortuna que habría ganado Barcelona por el Partido de la Historia

ver también

Barcelona SC vs. Inter Miami 2026: La fortuna que habría ganado Barcelona por el Partido de la Historia

Tweet placeholder

Resumen de la gira del Inter Miami por Sudamérica

El Inter Miami disputó tres amistosos en Sudamérica, un encuentro en Perú, uno en Ecuador y otro en Colombia. Su saldo fue de una victoria vs. Atlético Nacional, un empate contra Barcelona y una derrota vs. Alianza Lima.

Publicidad

En resumen

  • Los asistentes que pagaron entre 500 y 550 dólares por la “Messi Experience” denunciaron que no se cumplieron beneficios clave como el servicio de catering ilimitado ni el transporte exclusivo prometido.
  • Responsabilidad de la Organización: Barcelona SC emitió un comunicado oficial deslindándose de los fallos logísticos, aclarando que la organización y producción total del evento estuvo a cargo de otra empresa.
  • Incumplimientos Específicos: Los hinchas reportaron que, en lugar de comida ilimitada, solo recibieron una hamburguesa y una bebida. Además, el kit de merchandising (bufanda y bolso) fue calificado como de “baja calidad” en relación con el alto costo del boleto.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Otro brasileño: Liga de Quito está cerca de cerrar dos fichajes más para el 2026
Fútbol de Ecuador

Otro brasileño: Liga de Quito está cerca de cerrar dos fichajes más para el 2026

Emelec va a fichar a dos campeones de Liga de Quito y los hinchas no lo pueden creer
Fútbol de Ecuador

Emelec va a fichar a dos campeones de Liga de Quito y los hinchas no lo pueden creer

Barcelona SC duerme a Emelec y le quita este fichaje para 2026
Fútbol de Ecuador

Barcelona SC duerme a Emelec y le quita este fichaje para 2026

Luis Díaz recibió este premio tras los tres goles en Bayern vs. Hoffenheim
Bundesliga

Luis Díaz recibió este premio tras los tres goles en Bayern vs. Hoffenheim

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo