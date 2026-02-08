Barcelona vs. Inter Miami: ¿Qué recibieron los hinchas que compraron la Messi Experience?

El día después del Partido de la Historia destapó varios reclamos de hinchas que no se fueron contentos tras el amistoso entre Barcelona SC y el Inter Miami, especialmente los que compraron la Messi Experience. En redes se ha viralizado la diferencia entre lo que en teoría habían adquirido vs. lo que recibieron.

Los organizadores del evento habían señalado que comprar este boleto, cuyo costo era de 550 dólares, eran acreedores a una zona exclusiva cerca de la cancha, bebidas y comida gratis e ilimitada, así como un souvenirs de las marcas auspiciantes.

Tras el partido los aficionados señalaron que nunca recibieron ni comida ni bebida ilimitada, simplemente una bebida y una hamburguesa de cortesía previo al partido.

Tampoco hubo servicio de catering ni souvenirs ilimitados, así mismo la Messi Experience daba espacio para un sector privilegiado desde el hotel dónde se hospedó el equipo para ver la llegada del Inter Miami de primera mano, algo que no fue posible ya que en exteriores del hotel también se amontonó gente.

Barcelona SC emitió un comunicado ante las críticas y reclamos aclarando que ellos no tuvieron nada que ver con la organización, más solo aceptaron la invitación y prestaron el estadio.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Barcelona SC vs. Inter Miami 2026: La fortuna que habría ganado Barcelona por el Partido de la Historia

Tweet placeholder

Resumen de la gira del Inter Miami por Sudamérica

El Inter Miami disputó tres amistosos en Sudamérica, un encuentro en Perú, uno en Ecuador y otro en Colombia. Su saldo fue de una victoria vs. Atlético Nacional, un empate contra Barcelona y una derrota vs. Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

En resumen