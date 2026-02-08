El premio de 167 euros que le dieron a Luis Díaz por los tres goles ante Hoffenheim

¡Fue un partido perfecto! Eso dicen los expertos… Luis Díaz fue la gran figura de la victoria de Bayern Múnich ante Hoffenheim con tres goles y dos penaltis que le cometieron, así que fue inevitable que le dieran un premio de 167 euros. ¡Ya se hizo público!

El show de ‘Lucho’ Díaz empezó con un penal y una tarjeta roja. Cuando iba a definir para abrir el marcador, Kevin Akpofuma lo agarró y el defensor central terminó expulsado. Luego, el extremo colombiano volvió a generar otro penalti. En esta ocasión, Vladimir Coufal fue el que cometió la falta, y Harry Kane puso el 2-1 a favor del Bayern Múnich.

Y eso no sería todo… Luis Díaz se reportó en el marcador con un gol en el que solo necesitó tres toques para marcar. Después apareció en la posición de delantero ‘9’ y definió tras un pase de Michael Olise. Bayern Múnich le ganaba 4-1 a Hoffenheim y la cereza del pastel también iba a tener sabor colombiano.

Luis Díaz recibió este premio tras los tres goles en Bayern vs. Hoffenheim

Luis Díaz marcó tres goles vs. Hoffenheim. (Foto: Getty Images)

Recorte hacia dentro del área y un remate imposible de atajar para el arquero Oliver Baumann. Luis Díaz sentenció con su tercer gol la victoria 5-1 y recibió como premio el balón del partido. Según la página web ‘Foot Store’, la pelota ‘Derbystar’ que usan en la Bundesliga tiene un valor de 167 euros. Es el primer hat-trick (tres goles) que marca ‘Lucho’ con Bayern Múnich.

La increíble calificación que le dieron a Luis Díaz por sus tres goles ante Hoffenheim

Según el portal experto ‘Sofascore’, Luis Díaz recibió la sorprendente calificación de 10 puntos por, entre otros motivos deportivos, tres goles, seis pases clave, 7 de 10 regates completados, cuatro tiros al arco y cinco balones recuperados en la victoria de Bayern Múnich ante Hoffenheim por la fecha 21 de la Bundesliga.

Datos clave

Luis Díaz marcó tres goles y provocó dos penaltis en la victoria del Bayern Múnich.

marcó y provocó en la victoria del Bayern Múnich. El futbolista colombiano recibió una calificación de 10 puntos por el portal especializado Sofascore .

por el portal especializado . Díaz obtuvo el balón Derbystar del partido, valorado oficialmente en 167 euros.

