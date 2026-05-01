Última hora: Robert Arboleda recibió oferta de un grande de LigaPro

Robert Arboleda tiene previsto estos días viajar a Brasil para firmar su terminación de contrato con Sao Paulo, mientras tanto su futuro sigue sin estar definido. Ahora confirman que un grande de LigaPro va por el defensor ecuatoriano, y ya hubo contactos.

Según información de Roberto Bonafont en DSports, Barcelona SC ya contactó a Robert Arboleda para hacerle una propuesta formal. Los ‘toreros’ buscan a un central tras rendimientos irregulares de Rangel, Báez y Vallecilla.

Las chances de Barcelona y un posible fichaje a Robert Arboleda aumentaron luego de que tras varias semanas desde su salida del Sao Paulo, aún no encontrara equipo en el exterior.

En tema salarial, Robert Arboleda tendría que aceptar una rebaja salarial considerable, ya que en Brasil ganaba cerca de 60 mil dólares mensuales en su último contrato.

Robert Arboleda se fue de Brasil sin aviso al club y desde ahí hay rumores de actos de indisciplina, deudas por pagar, embargo de bienes y hasta rumores de problemas con la justicia.

La amenaza del Sao Paulo a cualquier club que quiera a Robert Arboleda

Robert Arboleda se declara jugador libre, sin embargo en Sao Paulo advirtieron que si algún club lo contrata, impondrá una demanda de 100 millones de dólares al equipo y jugador.

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Robert Arboleda fue campeón con Sao Paulo.

En resumen