Seleccionado de Ecuador dará el salto al Chelsea de Xabi Alonso

La Selección de Ecuador puede tener hasta tres jugadores juntos en el Chelsea, el último pedido por Xabi Alonso.

Xabi Alonso está cerca de arrancar su nuevo proyecto en el Chelsea y entre sus primeros refuerzos estaría en carpeta un segundo seleccionado de Ecuador. El DT español haría que el club pague cerca de 40 millones de euros.

Medios británicos apuntan a que el Chelsea ya contactó al Brujas para fichar a Joel Ordóñez, defensa ecuatoriano que interesa a varios gigantes de Europa. El central definitivamente cambiará de club luego del Mundial.

La defensa central es una de las prioridades de Xabi Alonso y e l central ecuatoriano es el candidato de equipos como el PSG, Manchester United, Inter de Milán, Juventus entre otros.

Club Brujas estuvo cerca de venderlo en el mercado pasado por 25 millones pero al final no hubo acuerdo, ahora el central de 22 años se ha casi duplicado en su valor de mercado.

La siguiente temporada podría haber hasta tres ecuatorianos en los ‘blues’, con Moisés Caicedo siendo titular, con el fichaje de Joel Ordóñez y el posible regreso de Kendry Páez.

¿Cuánto gana Independiente del Valle con Joel Ordóñez?

Aunque hay un gran desfile de nombres siguiendo el fichaje de Joel Ordóñez, el central ecuatoriano no dejaría una gran ganancia a IDV. Puesto que, los ‘Rayados’ no se quedaron con un porcentaje del pase del jugador y solo recibirían dinero por los derechos de formación.

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Joel Ordóñez – Selección Ecuador.

En resumen

El director técnico Xabi Alonso planea fichar para el Chelsea a un segundo futbolista ecuatoriano.

planea fichar para el a un segundo futbolista ecuatoriano. La directiva del Chelsea contactó al Club Brujas para concretar el traspaso de Joel Ordóñez .

para concretar el traspaso de . El conjunto inglés pagaría una cifra cercana a los 40 millones de euros por el central.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.