Si Marcelo Gallardo no llega a la Selección de Ecuador, hay dos nuevos candidatos para DT

Si Marcelo Gallardo se queda fuera de la Selección de Ecuador, ya hay dos fuertes candidatos sonando para 'La Tri'.

Marcelo Gallardo ya estaba casi cerrado para la Selección de Ecuador y aunque todavía hay grandes chances de que llegue a ‘La Tri’, ahora mismo su firma de contrato está en pausa. En ese contexto hay dos candidatos que vuelven a sonar con fuerza para ‘La Tri’.

En caso de que Marcelo Gallardo no firme y la negociación no llegue a buen puerto en la Selección de Ecuador todavía está fuerte el nombre de Roberto Martínez y también el de Luis Zubeldía. Ambos entrenadores se mantienen en la carpeta de posibilidades para ‘La Tri’.

Zubeldía y Martínez entran en un rango económico mucho más aceptable para la Selección de Ecuador, sobre todo Zubeldía. Además, el ex DT de Liga de Quito gusta por su gran conocimiento del fútbol ecuatoriano y por su idea de juego que lo llevó a importantes equipos en Brasil.

Con Roberto Martínez también hubo charlas, pero todo fue quedando en pausa a medida que crecía la chance de que Marcelo Gallardo llegue a la Selección de Ecuador. Ahora con un acuerdo todavía sin firmar otros nombres vuelven a aparecer en la palestra pública.

Luis Zubeldía podría llegar a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Son horas determinantes para la Selección de Ecuador y para que se tome una decisión de una vez por todas con Marcelo Gallardo y el futuro del banquillo de Ecuador. Ahora ‘La Tri’ ya tiene programados 3 partidos en la siguiente fecha FIFA, pero todavía no tiene nuevo DT.

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Los próximos partidos que jugará Ecuador

Ahora la Selección de Ecuador, con o sin nuevo DT, tiene que jugar 3 partidos entre finales de septiembre y comienzos de octubre. El calendario de partidos para el equipo ecuatoriano es:

Ecuador vs Corea del Sur (24 de septiembre)

Ecuador vs Japón (1 de octubre)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5 de octubre)

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En síntesis:

Roberto Martínez y Luis Zubeldía vuelven a sonar como candidatos para la Selección de Ecuador.

vuelven a sonar como candidatos para la Selección de Ecuador. Luis Zubeldía resulta una opción más económica para la FEF por conocer el fútbol ecuatoriano.

resulta una opción más económica para la FEF por conocer el fútbol ecuatoriano. 24 de septiembre disputará Ecuador su primer partido amistoso frente a Corea del Sur.