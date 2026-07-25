La Selección de Ecuador nunca ha ganado un título en mayores y ahora William Pacho quiere cambiar eso.

William Pacho no tuvo el Mundial 2026 con Ecuador que se esperaba, y aunque estuvo mejor que otras grandes figuras tricolores, no pudo mostrar lo que venía haciendo en el PSG. Por lo cual, ahora el tricolor quiere cambiar eso para el futuro y deja una promesa que emociona.

En una entrevista para el canal de IDV, su equipo de la infancia, el jugador ecuatoriano hizo una promesa de ganar algo con ‘La Tri’. El central del PSG resumió su ambición con estas palabras: “Quiero ganar algo con mi selección”, comentó el jugador.

Pacho fue el primer jugador ecuatoriano, y único, en ganar la Champions League. El central tricolor es uno de los capitanes y uno de los máximos referentes del fútbol nacional para los siguientes años, por lo cual, se espera que sea clave en los siguientes años.

Además, Pacho también comentó cómo este Mundial 2026 le sirvió de experiencia: “En el Mundial me di cuenta que hay muchos factores para ganar algo y tienen que pasar muchas cosas“, comentó el campeón con el PSG en IDVTV.

Pacho es uno de los mejores jugadores de Ecuador. (Foto: GettyImages)

En toda su historia la Selección de Ecuador no ha podido nunca ganar un campeonato y lo máximo que ha conseguido a nivel selección es el título del Sudamericano Sub-20 en 2019. Por lo cual, con una generación como la actual se sueña por un campeonato.

Publicidad

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en la fecha FIFA el próximo mes de septiembre y octubre. Aún no hay rival confirmado para este encuentro, pero se espera que el equipo nacional acabe jugando y comenzando también un nuevo ciclo con un nuevo DT.

Encuesta¿Ecuador podrá ganar un nuevo campeonato? ¿Ecuador podrá ganar un nuevo campeonato? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: