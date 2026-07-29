¿Segundo Castillo a la Selección de Ecuador? Esto es lo que debe pasar

La Selección de Ecuador sigue trabajando de lleno en su banquillo para este nuevo ciclo tras la salida de Beccacece. Varios entrenadores vienen sonando para ‘La Tri’ y ahora también aparece Segundo Castillo. No obstante, el ‘Mortero’ no es visto para el perfil de DT principal.
Se adelantó hace varios días que Segundo Castillo interesa como asistente técnico y la FEF prácticamente lo tendría contratado. Sin embargo, su llegada definitiva a la Selección de Ecuador dependerá exclusivamente de lo que que decida el nuevo DT.
De acuerdo a la información de Joaquín Saavedra, la llegada de Segundo Castillo a la Selección de Ecuador depende únicamente de que el nuevo cuerpo técnico que se elija lo apruebe. Aunque también estaría la opción de imponerlo por parte de la directiva.
Ya Segundo Castillo comenzó su carrera como asistente técnico en Barcelona SC, y después se oficializó como entrenador principal. El estratega tuvo un paso de resultados variables en el club amarillo, pero no pudo seguir. Ahora nuevamente probaría como asistente.
Segundo Castillo podría llegar a la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)
La Selección de Ecuador sigue trabajando en un nuevo entrenador, puesto que, hay varias carpetas que interesan, pero ningún perfil que termine de convencer para ya lanzar la oferta final. Se espera novedades en las siguientes semanas para esta propuesta.
Los números de Segundo Castillo como DT en Barcelona SC
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Como DT principal de Barcelona SC, Segundo Castillo llegó a dirigir un total de 32 partidos entre todas las competencias, ganando 15 encuentros, empatando 7 y perdiendo 10 encuentros. Quedó libre y sin trabajado desde mediados de la temporada 2025.
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En síntesis:
- Segundo Castillo podría llegar a la Selección de Ecuador como nuevo asistente técnico.
- El nuevo DT de ‘La Tri’ deberá aprobar la incorporación de Segundo Castillo.
- 15 victorias, 7 empates y 10 derrotas registra Segundo Castillo en Barcelona SC.