William Pacho se enojó con este jugador de la Selección de Ecuador en pleno partido ante Japón

Durante el partido contra Japón, este jugador provocó el enojo de William Pacho en la Selección de Ecuador.

En pleno partido de Ecuador contra Japón, William Pacho se mostró muy enojado con un jugador de la Selección. El central del PSG volvió a hacer un partidazo, pero esto no bastó para que el equipo nacional clasifique. Ahora tendrá que jugar por el tercer puesto.

Durante el primer tiempo entre Ecuador y Japón se vio como William Pacho salió a la mitad de la cancha a cortar un balón y lo hizo con su calidad de siempre. Sin embargo, el ecuatoriano le dio el pase a Jordy Alcívar y este acabó perdiendo la pelota.

El enojo de Pacho con Jordy Alcívar

Ese fallo de Alcívar y perder la pelota le causó un gran enojo a William Pacho. Puesto que, el volante dio un mal pase y perdió el balón y nuevamente, el central la tuvo que recuperar. Le recriminó con gestos y le pidió más atención. Alcívar salió reemplazado en el segundo tiempo.

🇯🇵JAP 5-4 🇪🇨ECU | Termina el partido. Japón anotó el gol decisivo de la tanda de penales y derrotó a Ecuador 5-4 https://t.co/AaJQbTkFgj pic.twitter.com/ETUjKD5S5U — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 1, 2026

Jordy Alcívar jugó tan mal partido que el volante de Independiente del Valle también acabó siendo el más criticado por los hinchas ecuatorianos. El jugador es muy discutido en sus titularidades desde la época de Beccacece, pero Gallardo le mantuvo el puesto.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador vuelve a jugar el próximo lunes, 5 de octubre de 2026. El partido será desde las 01:30 am. En este encuentro el equipo de Marcelo Gallardo disputará el tercer puesto de la Copa Kirin contra Panamá, que viene de perder ante Nueva Zelanda.

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