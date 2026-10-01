“Te necesitamos…”: tras perder contra Japón, los hinchas de la Selección de Ecuador piden a este jugador

Los hinchas de Ecuador ya no quieren perder más partidos y piden la convocatoria de este jugador.

La Selección de Ecuador se volvió a llevar un durísimo revés contra Japón en la fecha FIFA. El equipo de Marcelo Gallardo no pudo anotar un gol y cayó en los penales. En medio de todo ese duro resultado, los hinchas de ‘La Tri’ pidieron la convocatoria de este jugador.

En redes sociales, el nombre que se hizo tendencia fue el de Enner Valencia. Sí, el mismo delantero que hace 3 meses era insultado por los mismos ecuatorianos por su mal Mundial. El delantero se retiró siendo el máximo goleador de la historia del país.

“Te necesitamos Enner“. “Aún no hay un 9 con el nivel de Enner. Les falta mucho aún. Tiene que regresar”. “Regresa Enner, no se si hubiese sido diferente, pero al parecer tu no eras el problema“, fueron algunos de los comentarios de la hinchada para el goleador.

Justamente ahora, Valencia pasa por un gran momento, puesto que, el delantero ecuatoriano marcó un triplete con Boca Juniors y demostró que todavía tiene un gran nivel. Sin embargo, en el Mundial tuvo varias claras que falló y terminaron condenando su ciclo en ‘La Tri’.

Algunos de los comentarios para Enner Valencia. (Captura de pantalla)

Algunos de los comentarios para Enner Valencia. (Captura de pantalla)

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Algunos de los comentarios para Enner Valencia. (Captura de pantalla)

Los números de Enner Valencia con la Selección de Ecuador

Con la camiseta de la Selección de Ecuador, Enner Valencia jugó en toda su carrera un total de 109 partidos entre todas las competencias. Marcó un total de 49 goles, siendo el máximo goleador de la historia de ‘La Tri’ y dio 15 asistencias. Sumó en cancha casi 8.000 minutos.

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En síntesis:

Enner Valencia fue tendencia en redes tras la eliminación de Ecuador ante Japón.

fue tendencia en redes tras la eliminación de ante Japón. Enner Valencia marcó un triplete con Boca Juniors demostrando su vigencia goleadora.

marcó un triplete con demostrando su vigencia goleadora. Enner Valencia sumó 49 goles en 109 partidos con la Selección de Ecuador.