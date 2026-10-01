Tras la derrota contra Japón: estos serían los “sacrificados” de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Para enfrentar a Panamá en el próximo partido, estos serían algunos de los cambios de Gallardo en Ecuador

La Selección de Ecuador se volvió a llevar una durísima derrota contra Japón en las semifinales de la Copa Kirin y se quedó fuera de la final del torneo amistoso. El equipo de Marcelo Gallardo volvió a no marcar gol y este ritmo llevaría a que el DT haga varios cambios en su once.

Los “sacrificados” de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

En el partido ante Japón se mostró una mejor imagen de Ecuador, en los colectivo se lo vio más fuerte, pero aún así hubieron ciertos puntos bajos. Tras este nuevo partido, algunos jugadores fueron expuestos son Jordy Alcívar, Jhon Mercado y Yeboah.

En el caso de Jordy Alcívar provocó el enojo de los compañeros, de los hinchas y de todos. No fue el mejor partido del volante, y lo más probable es que ante Panamá sea suplente, también para darle minutos a otros jugadores tricolores como Denil Castillo.

Jhon Mercado fue la gran sorpresa en el once, pero el extremo se quedó lejos de lo que le pedía Gallardo y de crear peligro en ataque. Cuando entró Jeremy Sarmiento, se vio mejor al jugador del Middlesbrough. Por lo cual, es muy probable que se dé un cambio en esta posición.

Ecuador empató en los 90 con Japón, pero perdió en penales. (Foto: GettyImages)

Con Yeboah no hay debate en su nivel, sino en la posición. El jugador salió como falso 9 y se notó que le pesó esa posición. Por lo cual, el futbolista debería volver a ser extremo y en ataque podría estar como titular Juan Riquelme Angulo o el mismo Jordy Caicedo.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

Ya solo le queda un partido a la Selección de Ecuador para jugar en esta fecha FIFA, será contra Panamá en la lucha por ser el mejor tercero de la Copa Kirin. En este partido, se espera que Marcelo Gallardo nuevamente vuelva a probar a varios jugadores.

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