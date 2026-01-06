Última hora: Ismael Rescalvo se va y Barcelona piensa en dos entrenadores

Siguen los remezones en Barcelona SC y es que mientras el equipo espera refuerzos, que no haya salidas masivas, ahora confirman que Ismael Rescalvo no seguirá en el equipo por dos posibles motivos. Rápidamente la directiva puso en carpeta a dos entrenadores.

Según el periodista Eduardo Erazo, Fabián Bustos y César Farías son los dos candidatos a nuevo entrenador de Barcelona. Los ‘toreros’ ahora arrancarán la pretemporada sin entrenador.

En pocas horas saldría el comunicado oficial anunciando la salida de Rescalvo, quién tenía aún seis meses más de contrato con los ‘toreros’. Hay distintas versiones sobre su salida.

El entrenador español estaba esperado hoy de regreso al país pero finalmente no llegó, lo que aumentó la incertidumbre en el club. Se conoce que el plantel tampoco quiere arrancar trabajos hasta que no haya garantías de pago.

Ambos entrenadores se encuentran sin equipo, Fabián Bustos dejó Olimpia de Paraguay mientras que Farías dejó Junior de Barranquilla, ambos a mitad de temporada.

Los números de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, Ismael Rescalvo ha dirigido un total de 25 partidos entre todas las competencias. El DT sumó 10 victorias, 8 empates y 7 derrotas. No pudo clasificar al equipo directo a la Copa Libertadores y tendrá que jugar desde la Fase 2 en este 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Barcelona quería tres millones pero la insólita cifra que dejaría Octavio Rivero

El sueldo de Ismael Rescalvo en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, Ismael Rescalvo tendría un salario superior a los 10 mil dólares al mes. El DT es uno de los estrategas mejores pagados del fútbol ecuatoriano. Ahora mismo, desde el ‘Ídolo’ se espera que se presente para el comienzo de la pretemporada.

En resumen

Ismael Rescalvo dejará de ser el entrenador de Barcelona SC tras dirigir 25 partidos.

Fabián Bustos y César Farías son los candidatos para asumir la dirección técnica del equipo.

El plantel de Barcelona SC se niega a iniciar trabajos sin garantías de pago salarial.

Publicidad