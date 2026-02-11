Allen Obando no fue renovado por el Inter Miami y desde ahí el delantero ecuatoriano ha estado a la espera de buscar nuevo club. Su futuro estaría de regreso en LigaPro, pero no en Barcelona SC.

En Radio Caravana apuntan a que Emelec es una de las alternativas más firmes que tiene Obando para jugar en el 2026. Los azules buscan al menos dos delanteros más y el ecuatoriano sería opción.

La idea del Grupo Atlético de Madrid era que siga jugando en el exterior pero fallaron en encontrarle un nuevo equipo en el extranjero por lo que vieron aceptable la idea que regrese a Ecuador.

Emelec ha tenido problemas en cerrar a su nuevo delantero, en estas últimas horas han caído las operaciones por Luis Amarilla y Luca Klimowicz, pese a que ambos sonaban con fuerza para Vicente Sánchez.

Allen Obando también sonó para Barcelona, pero con la llegada de Núñez y Benedetto, César Farías busca otro delantero que llegue a ser titular indiscutible, no tanto el perfil como Miguel Parrales.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Allen Obando salió campeón de la MLS con el Inter Miami.

