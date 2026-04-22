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VIDEO | El insólito blooper de Heras para IDV sea puntero de la LigaPro

El arquero de Delfín cometió un insólito error que le costó un gol contra Independiente del Valle.

El insólito error de Heras ante IDV
© Zapping Sports/ Edit BVEl insólito error de Heras ante IDV

Este miércoles 22 de abril de 2026 se acaba de dar uno de los blooper más insólitos en lo que va de la LigaPro. El arquero de Delfín, Brian Heras, cometió un insólito error en salida. En un partido cerrado acabó dándole la llave a Lerma para marcar el primer gol del partido.

El blooper de Heras ante Independiente del Valle

Brian Heras quiso conectar con un compañero en salida y se la terminó regalando a un jugador de IDV que luego habilitó a Lerma. El joven jugador aprovechó el pase y definió con una gran frialdad para poner el primer gol de los ‘Rayados’ en un partido que estaba totalmente cerrado.

A diferencia del partido contra Liga de Quito, donde ninguna pelota entraba, ahora Independiente del Valle ya tuvo un “regalo” para comenzar a ganar. IDV viene en una temporada irregular en Ecuador, donde se le está complicando jugar contra los otros grandes.

Independiente del Valle es puntero de la LigaPro

Ahora mismo, Independiente del Valle se ubica en el primer puesto de la LigaPro. El equipo ‘Rayado’ está superando a Universidad Católica a la espera de lo que pase en su partido. Los del Valle defienden el campeonato que obtuvieron en la temporada 2025:

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Jose Cedeño Mendoza
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