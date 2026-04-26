Camisetazo: Grande de LigaPro va por Anderson Julio para junio

El mercado de fichajes de la LigaPro está cerca de arrancar en pocas semanas y ya arrancaron los rumores. Anderson Julio podría protagonizar un camisetazo y volver al fútbol ecuatoriano.

En plena transmisión del partido Orense vs. Barcelona SC, dieron a conocer que el nombre de Anderson Julio es uno de los nombres que tienen los amarillos en carpeta. Con la posible salida de ‘Tito’ Villalba, Barcelona tendría que buscar un nuevo extremo.

Anderson Julio ya fue sondeado para regresar a Ecuador en dos ocasiones, una por el propio Barcelona y otra por Liga de Quito. En la MLS, Julio estaría ganando cerca de 30 mil dólares mensuales.

Su pase está valorado en cerca de un millón de dólares por lo que tendría que ser una cesión con opción a compra. Barcelona también sondeó a su hermano Jhojan Julio.

Anderson Julio se formó en las canteras de Liga de Quito, fue titular y figura en el campeonato del año 2018. En el Real Salt Lake lleva ya tres temporadas, también jugó en México.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Anderson Julio – Real Salt Lake. Foto: Getty

En resumen