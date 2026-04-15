VIDEO | Leandro Paredes no se guardó nada y respondió a ‘Toto’ Núñez

Sergio ‘Toto’ Núñez había calentado la previa del partido entre Boca Juniors y Barcelona por Copa Libertadores. El delantero uruguayo había disminuido la importancia del partido diciendo que “es Boca, no el Milan” y le llegó la respuesta.

El volante argentino Leandro Paredes esperó hasta después del partido y le respondió en zona mixta. “De chico me enseñaron a tener respeto por el rival, a no hablar antes”, arrancó Paredes.

“Seguramente lo tomarán de ejemplo para no hacerlo más”, cerró el campeón del Mundo, señalando que sí tomaron en cuenta las declaraciones del entrenador uruguayo.

En la transmisión de ESPN también hicieron mención del tema y desde la cadena indicaron que el video fue mostrado al plantel de Boca y hubo reacciones distintas, algunos con ironía otros con leve malestar.

Boca ganó 3-0 en La Bombonera y termina como líder de su grupo, mientras que con dos derrotas seguidas Barcelona deberá recuperar terreno ganando de visitante o corre riesgo de quedar eliminado de forma prematura.

👀 ¡DESDE CHICO ME HAN ENSEÑADO A NO HABLAR ANTES!



🗨️ Leandro Paredes, jugador de #BocaJuniors 🇦🇷, respondió a Sergio Núñez; recordando que el delantero de #BarcelonaSC 🇪🇨🟡 había comentado que Boca tampoco es el Milan.



📹: @juanfranrueda_ pic.twitter.com/7FKpVPQXhN — Sportslife_ec (@sportslife_ec22) April 15, 2026

Publicidad

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Boca Juniors goleó 3-0 a Barcelona.

En resumen

Boca Juniors derrotó 3-0 a Barcelona en La Bombonera tras la previa de Sergio Núñez .

derrotó a en La Bombonera tras la previa de . El volante Leandro Paredes respondió en zona mixta criticando la falta de respeto del delantero uruguayo.

respondió en zona mixta criticando la falta de respeto del delantero uruguayo. El plantel de Boca utilizó el video de las declaraciones de Núñez como motivación antes del partido.