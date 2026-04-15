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VIDEO | Leandro Paredes no se guardó nada y respondió a ‘Toto’ Núñez

Tras la goleada de Boca Juniors a Barcelona, Leandro Paredes se acordó de las virales palabras de Sergio 'Toto' Núñez.

VIDEO | Leandro Paredes no se guardó nada y respondió a 'Toto' Núñez
VIDEO | Leandro Paredes no se guardó nada y respondió a 'Toto' Núñez

Sergio ‘Toto’ Núñez había calentado la previa del partido entre Boca Juniors y Barcelona por Copa Libertadores. El delantero uruguayo había disminuido la importancia del partido diciendo que “es Boca, no el Milan” y le llegó la respuesta.

El volante argentino Leandro Paredes esperó hasta después del partido y le respondió en zona mixta. “De chico me enseñaron a tener respeto por el rival, a no hablar antes”, arrancó Paredes.

“Seguramente lo tomarán de ejemplo para no hacerlo más”, cerró el campeón del Mundo, señalando que sí tomaron en cuenta las declaraciones del entrenador uruguayo.

En la transmisión de ESPN también hicieron mención del tema y desde la cadena indicaron que el video fue mostrado al plantel de Boca y hubo reacciones distintas, algunos con ironía otros con leve malestar.

Boca ganó 3-0 en La Bombonera y termina como líder de su grupo, mientras que con dos derrotas seguidas Barcelona deberá recuperar terreno ganando de visitante o corre riesgo de quedar eliminado de forma prematura.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Boca Juniors goleó 3-0 a Barcelona.

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En resumen

  • Boca Juniors derrotó 3-0 a Barcelona en La Bombonera tras la previa de Sergio Núñez.
  • El volante Leandro Paredes respondió en zona mixta criticando la falta de respeto del delantero uruguayo.
  • El plantel de Boca utilizó el video de las declaraciones de Núñez como motivación antes del partido.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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