Mientras Messi cobra 12 millones de dólares, este sería el sueldo de Antoine Griezmann en la MLS

Teme Atlético de Madrid por la MLS. Antoine Griezmann tiene ofertas formales del Orlando City que ni mucho menos parecen que se vayan a alargar hasta a mediados de año. Mientras Lionel Messi recibe a modo de sueldo un total de 12 millones de dólares, este es el contrato que podría percibir el galo si es que abandona la capital de España a lo largo de las próximas horas.

Según informaciones de la Cadena SER, Antoine Griezmann podría recibir hasta 20 millones de dólares anuales si firma con Orlando en las siguientes semanas. Todo ello gracias a que contaría con el rol de Designated Player de la MLS, hito vital para seducir a jugadores de Europa de unirse al soccer de USA. Es una formula similar a la cual usa Inter Miami con Messi y que permite incluir hasta a marcas para pagar el sueldo de jugadores.

“Un jugador franquicia puede cobrar entre 1,8 y 20 millones de dólares a lo largo de la temporada. Pero si no es jugador franquicia en su primer año, estamos hablando de que podría ganar menos de 1,5 millones de dólares y tendría que esperar a que acabara la temporada para gozar de los beneficios de ser un jugador franquicia“, informaciones del periodista Alonso Contreras. Por esto tiene prisa Orlando, quien en caso de no quedarse con Griezmann ahora mismo, buscará otro crack a mediados de año y tras el Mundial según las informaciones.

¿Por qué? Pues por una cuestión tanto de negocio como deportiva. Messi llegó a un Miami sin Designated Player en el 2023 con un sueldo de 12 millones que ha sido hasta publicado por la MLS. El tema es que entre bonificaciones por su rol de Designated Player y la participación de marcas como Apple o Adidas, Lionel cobra por cada año de servicio hasta 20 millones de dólares sin ningún tipo de tapujo. Orlando quiere lo mismo con Griezmann, pero lo quiere ya y el galo hará el mismo contrato si decide poner rumbo a la MLS en el mes de julio.

“Si Griezmann llega a mitad de año, podría no gozar de todo el salario que sería de este 2026 y quizás no sería jugador franquicia en su primer año, algo que ya le pasó a jugadores como Zlatan Ibrahimovic o Rodrigo De Paul cuando llegaron. Fueron jugadores que llegaron a mitad de temporada y no pudieron cobrar como un jugador franquicia o un DP, que se dice aquí”, más informaciones de Alonso Contreras sobre el tema. Curiosamente o no, Orlando e Inter se miden en horas por la MLS.

Messi tiene desde 2023 el contrato más alto de toda la MLS: GETTY

Mientras Messi cobra 12 millones de dólares, este sería el sueldo de Antoine Griezmann en la MLS. Ahora mismo el francés se debate entre irse a USA en un movimiento que siempre ha asegurado que quería realizar antes el retiro o buscar un nuevo título con Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Si abandona a Diego Simeone ahora mismo, tendrá uno de los sueldos más importantes de todo el certamen.

Datos claves

Orlando City ofrece a Antoine Griezmann un contrato de 20 millones de dólares anuales.

ofrece a un contrato de de dólares anuales. El rol de Designated Player permitiría al francés superar el sueldo base de Lionel Messi .

permitiría al francés superar el sueldo base de . El periodista Alonso Contreras advierte que Griezmann debe firmar ahora para cobrar como jugador franquicia.

