Inter Miami confirmó que Messi quiere jugar la Copa Libertadores antes de retirarse

El presente de Inter Miami pasa por sumar puntos en la MLS, por las obras en su nuevo estadio e igualmente, por el deseo del club de jugar las próximas ediciones de la Copa Libertadores. Jorge Más, propietario de la entidad, no duda se trata hasta de un objetivo donde el nombre de Lionel Messi puja desde la sombra.

“Con Víctor Montagliani de Concacaf también tenemos que ver cosas de calendario, pero estamos en conversaciones y veremos. Pero sin ninguna duda tanto yo, como mis jugadores y el capitán de nuestro equipo, si se nos da la oportunidad de jugar en Libertadores sería una cosa muy buena para el fútbol en nuestro hemisferio”, palabras del empresario sobre el deseo de La Pulga de jugar el torneo internacional.

No es un tema nuevo o menor para Miami. Desde hace semanas que se dan charlas entre Concacaf, Conmebol, la MLS e Inter para buscar la fórmula que permita al campeón de la Mayor League Soccer jugar en la Libertadores. La ecuación no es sencilla, Messi puja y para Jorge Más, todo depende del ente regidor del fútbol entre Canadá y Panamá.

Para Jorge Más se trata de una operación donde todas las partes ganan a nivel deportivo, económico y de impacto global: “Yo aspiro a jugar en la Libertadores, creo que el campeón de la MLS al igual que el de la Liga MX deben participar en la Libertadores. Es una cuestión de Concacaf con Conmebol. He tenido conversaciones con Alejandro Domínguez de Conmebol y tanto él como yo compartimos que si se puede dar la participación de Inter Miami en Libertadores sería buenísimo para la Conmebol, para la competencia y para nosotros. Obviamente hay temas de calendario”.

Dominguez podría tener a Messi en la Libertadores dentro de unos años

Por lo pronto, solo se ha hablado de la posibilidad de que el campeón de la MLS juegue el torneo desde el 2027. Un hito que obligaría a Messi a repetir campeonato en USA, donde no nos olvidemos que tiene contrato hasta el 2028. Por Estados Unidos no dudan que Lionel, antes de que llegue el momento del retiro, quiere jugar la obsesión de todos los hinchas del hemisferio sur. Concacaf tiene la última palabra.

Tom Brady elogió a Messi por su impacto en la MLS

El ícono del deporte norteamericano sigue dejando elogios a Messi. Tras hacerlo durante el sorteo de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA, alabó el papel de Leo en la expansión del torneo a nivel de interés general. Entiende que se están poniendo más piedras para que el soccer compita con la NBA o la NFL como el deporte más seguido en los 50 estados. Sin La Pulga, lo ve imposible.

“El Inter Miami es uno de los grandes equipos de la MLS en el país; ahí juega Messi. Creo que esto sigue creciendo a través de eso y de la gente que vive este deporte tan grande a escala global. Creo que todo esto y el Mundial en Estados Unidos no va a hacer más que potenciarlo para las próximas generaciones”, reflexiones de Tom Brady en las últimas horas. La revolución de La Pulga en USA toca hasta a leyendas de otras disciplinas.

