Tras la derrota en la final de la FA Cup, las malas noticias no frenan para una temporada de olvido para Chelsea.

Chelsea no pudo contra Manchester City en la FA Cup, y el club inglés se lleva la peor noticia tras esta derrota. Los de Londres ya están fuera de la carrera de la Champions League, y prácticamente han quedado afuera de la pelea por entrar a la Europa League.

Manchester City fue muy superior en la final de la FA Cup contra Chelsea. Los de Guardiola se llevaron el campeonato tras un gol de Semenyo y completan un doblete con la EFL Cup, además también pelean por la chance de ganar la Premier League.

¿Chelsea se queda sin copas Europeas en 2027?

Ahora mismo, Chelsea está afuera de la pelea por la Champions League, ya no la jugará en 2027. Al perder la final de la FA Cup el cupo que da ese torneo para Europa League, también se perdió. Ahora mismo al club le queda más cerca la chance de volver a jugar Conference League en el siguiente año.

¡AH NO, QUE GOLAZO DEL CITY! SEMENYO SE INVENTÓ UN TACAZO INFERNAL Y MARCÓ EL 1-0 ANTE CHELSEA EN LA FINAL.



📺 Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ieLgHrPgqK — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2026

¿Qué necesita Chelsea para jugar al menos Europa League en el siguiente año?

Para aunque sea jugar Europa League, Chelsea necesita un “milagro” en la Premier League. Ahora mismo es noveno en la tabla de posiciones y el cupo a Europa League está a 6 puntos, necesita una caída “estrepitosa” de equipos como Bournemouth, Brighton y Brentford que ahora aparecen por encima de él.

Los jugadores que se quieren ir de Chelsea

Tras este fracaso en la temporada, jugadores como Enzo Fernández o Cole Palmer analizarían su continuidad en Chelsea. El club se aleja de la élite y quieren jugar al menos la Champions League. Mientras que, otros como Moisés Caicedo decidieron renovar su contrato.

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En síntesis: