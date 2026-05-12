Moisés Caicedo tiene nuevos representantes y los clubes que lo podrían fichar

Moisés Caicedo tiene nuevos representantes y con esto el volante ecuatoriano podría tener facilidades para cambiar de equipo.

Moisés Caicedo tomó una decisión importante para su carrera, y es que el volante ecuatoriano firmó con una nueva agencia de representación. Con esto, hay un escenario de los clubes que lo podrían fichar.

El crack del Chelsea se va a CAA Base, la misma agencia que representa otros jugadores de la Premier League como Cole Palmer, Richarlison, Rico Lewis entre otros. Esto se da curiosamente luego de que el volante haya firmado un contrato de renovación hasta el 2035 con los ‘blues’.

Ahora uno de los primeros trabajos que podría tener la agencia es negociar con los interesados. Hace pocas semanas se hablaba de que el Real Madrid y el PSG podrían ofertar por él.

El precio de salida, según reportes de la prensa inglesa, que el Chelsea le ha puesto es de 200 millones de euros. Muchos cuestionaron que el Seleccionado de Ecuador

Los números de Moisés Caicedo en Chelsea en esta temporada

En toda la temporada, Moisés Caicedo ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 5 goles y ha dado 1 asistencia. Su valor de mercado es de 110 millones según TransferMrkt; siendo el volante defensivo más caro del mundo.

Moisés Caicedo – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

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En resumen