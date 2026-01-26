Alan Franco y Keny Arroyo se enfrentaron en Brasil en un partido clave entre Atlético Mineiro y Cruzeiro. Sin embargo, y lamentablemente, lo que más llamó la atención para Ecuador fue el feo cruce que protagonizaron los dos jugadores ecuatorianos y casi se van a los puños.

Primero, Alan Franco fue a reclamarle a Arroyo por una infracción y eso hizo que el extremo reaccione un poco fuerte y ahí fue cuando se “pudrió” todo entre ambos jugadores. Franco empezó a reclamar muy fuerte y Arroyo seguía agrediendo.

Tan duro era el cruce que primero tuvo que entrar el árbitro para evitar que llegue a mayores. Luego, los jugadores de ambos equipos. Dejando así una imagen lamentable entre ambos jugadores de la Selección de Ecuador, que antes eran convocados.

Franco es un habitual convocado a la Selección de Ecuador, mientras que Arroyo se terminó quedando fuera del equipo de Beccacece. Ahora, tras este gran problema se ve poco probable que ‘Cheché’ termine regresando pronto al equipo nacional.

El partido entre Mineiro y Cruzeiro también dejó otra imagen preocupante para la Selección de Ecuador. Al comienzo del encuentro, Ángelo Preciado terminó saliendo del encuentro por lesión y ahora hay preocupación por cuánto tiempo estará fuera.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador jugará dos amistosos a finales de marzo contra Marruecos y Países Bajos. Por lo cual, resta saber hasta finales de este mes si la pelea entre Alan Franco y Keny Arroyo termina generando otra cola para el equipo de ‘La Tri’.

En síntesis:

Alan Franco y Keny Arroyo protagonizaron un altercado físico en el duelo Mineiro vs Cruzeiro .

y protagonizaron un altercado físico en el duelo vs . El defensor Ángelo Preciado abandonó el partido tras sufrir una lesión al inicio del encuentro.

abandonó el partido tras sufrir una al inicio del encuentro. Ecuador disputará dos partidos amistosos contra Marruecos y Países Bajos a finales de marzo.

