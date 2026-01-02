Liga de Quito empieza a buscar refuerzos, y para mala suerte una de sus prioridades para la defensa dejó el país cuando parecía que estaba todo hecho. ‘Vitamina’ Sánchez le dio un nuevo ‘golpe’ a su ex club y firmó a uno de los refuerzos ‘albos’.

Bryan Bentaberry dejó Mushuc Runa y es nuevo jugador de Olimpia de Paraguay, sin embargo desde noviembre estaba en negociaciones con Liga de Quito, y también hubo sondeos de Independiente del Valle.

Bentaberry fue de los mejores centrales del año y lo veían como el complemento ideal para Ricardo Adé. El uruguayo ganará más en Paraguay que lo que le ofrecieron los ecuatorianos.

Con esto Liga de Quito deberá volver a buscar un nuevo jugador para la defensa, con las posibles salidas de Ricardo Adé y Gianfranco Allala. Por ahora el único confirmado es Richard Mina.

Tiago Nunes puso como condición para su continuidad la contratación de varios jugadores. Un defensa, un arquero, otro delantero y un volante central son los pedidos por el DT brasileño.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

