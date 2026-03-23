¿Vuelve a la LigaPro? Octavio Rivero la pasa mal en Chile y ahora recibe la peor noticia de todas

En la temporada 2024 y 2025, Octavio Rivero fue uno de los mejores jugadores de Ecuador y uno de los mejores pagados en Barcelona SC. El delantero exigía más dinero y por eso se acabó marchando. En la U de Chile le ha ido muy mal y acabó recibiendo esta noticia.

De acuerdo a Federación Postera, la U de Chile estaría buscando rescindir el contrato de Octavio Rivero. Sin embargo, el jugador uruguayo no habría querido firmar y esto provocó que el club no pueda fichar a un nuevo jugador para reemplazarlo.

La relación entre la U de Chile y Octavio Rivero se está volviendo cada vez más crítica. El uruguayo llegó como fichaje estelar y casi no pudo rendir, puesto que, rápidamente se lesionó en su rodilla y eso impidió que pueda jugar. Ahora La ‘Iguana’ estará todo el semestre de baja.

En LigaPro equipos como Liga de Quito e Independiente del Valle estuvieron preguntando por el fichaje de Rivero, sin embargo, se ve poco probable, casi imposible, que regrese pronto a Ecuador. Tiene un contrato largo aún por cumplir con la U de Chile.

Barcelona SC se despidió de Rivero a comienzos de 2026. (Foto: @BarcelonaSC)

Octavio Rivero tendrá que ser operado en las siguientes semanas y esto lo dejará de baja hasta después del Mundial 2026. El delantero uruguayo también es uno de los jugadores más caros de toda la plantilla.

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El sueldo de Octavio Rivero en Barcelona SC

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Octavio Rivero con Barcelona SC llegó a ganar un poco más de 60 mil dólares por mes. Siendo uno de los mejores pagados no solo de Barcelona SC, sino de todo el fútbol ecuatoriano. El goleador uruguayo llegó a Chile a ganar un salario un poco más elevado.

El contrato de Octavio Rivero con la U de Chile

Defendiendo los colores de la U de Chile, Octavio Rivero jugó un total de 2 partidos en este 2026, apenas sumando en cancha cerca de 90 minutos. No marcó goles. Firmó un contrato hasta finales de la temporada 2027, de ahí que, no quiera rescindir su contrato.

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En síntesis: