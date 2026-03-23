Patrik Mercado es la primera gran baja de Ecuador para jugar el Mundial 2026. El jugador se lesionó en el último partido de Independiente del Valle en la LigaPro y aunque no hay detalles de su tiempo de baja, adelantan que sería imposible que acabe jugando el Mundial.

De acuerdo a la información de Stalin Cobeña, Mercado tiene una lesión que lo marginaría entre los próximos 8 a 10 meses. Por lo cual, es prácticamente imposible que llegue al Mundial 2026, a 80 días de que comience el torneo más importante del fútbol.

¿Qué jugadores reemplazarían a Patrik Mercado?

Tras confirmarse que no jugaría estos amistosos, la Selección de Ecuador decidió no llamar a ningún reemplazo. Sin embargo, Mercado si deja un lugar que podría ser ocupado por jugadores como: Anthony Valencia, Bryan Ramírez, Janner Corozo, y otros que están convocados y que Beccacece probará de cara al Mundial 2026.

Patrik Mercado fue desafectado de la convocatoria de Ecuador. (Foto: @LaTri)

Aunque Mercado no es un delantero como tal, lo más probable es que Beccacece llame en su lugar a uno de los nombres anteriormente mencionados para sumar “refuerzos” en estas posiciones. Además, todos estos jugadores ahora tienen chances más reales de entrar en la lista de los 26 convocados.

¿Qué tiempo de baja tendrá Patrik Mercado?

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Mercado tiene una importante lesión en su rodilla, por lo cual, el jugador podría estar de baja y fuera de las canchas los próximos 10 meses o más. Ya cuando el futbolista vuelva a las canchas será en Europa con la camiseta del Sevilla a donde fue vendido hace pocas semanas.

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Los números de Patrik Mercado en esta temporada

En lo que va de temporada en la LigaPro, Patrik Mercado ha jugado 6 partidos con IDV en la LigaPro. El jugador se venía cuidando y comentaban que era por su llegada a Sevilla, y ahora tendría una grave lesión que lo deja ya sin temporada en Ecuador y su regreso será en Europa.

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En síntesis:

Patrik Mercado es la primera baja confirmada de Ecuador para el Mundial 2026 , tras confirmarse una rotura de ligamentos que lo tendrá fuera entre 8 y 10 meses.

es la primera baja confirmada de Ecuador para el , tras confirmarse una rotura de ligamentos que lo tendrá fuera entre 8 y 10 meses. El volante de Independiente del Valle, recientemente transferido al Sevilla , no tendrá un reemplazo directo para los amistosos de marzo por decisión de Sebastián Beccacece.

, no tendrá un reemplazo directo para los amistosos de marzo por decisión de Sebastián Beccacece. Jugadores como Anthony Valencia, Bryan Ramírez y Janner Corozo son los principales candidatos para pelear por su lugar en la lista definitiva de la Copa del Mundo.

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