El refuerzo de Barcelona que aún no firma su contrato ¿se cae el fichaje?

Barcelona SC tenía previsto cerrar su mercado de fichajes para el 2026, sin embargo uno de sus jugadores nuevos aún no firma. Tras lo sucedido con su directiva se dilató la contratación ¿se cae el fichaje?

El jugador es Luis Cano, quién esta semana debía viajar a Guayaquil para firmar su contrato, sin embargo tras la detención de Antonio Álvarez, esto no ocurrió. El Canal del Fútbol aclara que la contratación sigue en marcha.

El extremo de SD Aucas se encontrará con sus compañeros en la Noche Amarilla de Quito este viernes y ahí firmará y de regreso viajará con sus nuevos compañeros y familia.

Luis Cano fue de los jugadores más cotizados en este mercado, con Emelec y Liga de Quito también negociando. Cano se perfila para ser titular en Barcelona SC desde su llegada.

Con Héctor Villalba y Luis Cano, Barcelona no haría más contrataciones y la percepción de los hinchas es que debieron fichar a un delantero más. En esa posición están Nuñez, Benedetto y Miguel Parrales.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

