Contaba todavía con un año más de contrato, tomó la decisión de dejarlo de lado, para poder vivir un poco más cómodo en un club que no lo presione tanto, dicen los especialistas. Pero no podemos negar que su talento se nota de manera perenne. En Alianza Lima dejó comentarios positivos por lo que prometía y terminó dando. Quizás fue de los más regulares en el equipo del pueblo. Pero se fue por decisión propia, para poder vivir algo más calmado. No la presión de un equipo grande como el peruano. Y ahora le va bastante bien. Sebastián Rodríguez viene de ganarle a Nacional en Uruguay, El Bigote una vez más es tendencia absoluta.

¿Qué sucedió con el ex Alianza Lima?

Recién debutó en el fútbol uruguayo de manera oficial con su nuevo club, y despertó conceptos como los de Lucas Gómez en Twitter: “Sebastián Rodríguez es un clase A para el medio. Tiempista como pocos, despliega juego cada vez que toca la pelota. Juega y hace jugar. Lideró el mediocampo de City Torque. Jugador de fútbol”. El propio futbolista, dentro de la misma red social, subió un post que fue la gloria máxima para sus seguidores: “Creer +3”. Generando una serie de elogios por parte de los hinchas de sus equipos pasados.

“Sos el jugador que más me gusta desde que pasé a acompañar el fútbol uruguayo”. “Por qué no luchaste por quedarte en Peñarol la hinchada lo hubiera valorado mucho”. “Luche y vuelva Bigote, espero que le vaya bien en el fútbol uruguayo, hubiera hecho dupla increíble con Ceppelini”. “Para los que sabemos de fútbol juega más que todos el bigote”. Se puede leer en líneas generales. También hay críticas marcadas, pero son por parte de quienes lamentan que su nivel no haya sido del todo parejo en Alianza Lima, Peñarol, y hasta en el propio Emelec de Ecuador. Pero continúa generando ese comentario popular, de quienes gustan del deporte rey.

¿Qué dijo Sebastián Rodríguez sobre su pasado en Alianza Lima?

El futbolista ex cuadro blanquiazul tuvo la oportunidad de contar sus sensaciones en el conjunto peruano. Sebastián Rodríguez explicó por qué no continuó en la Liga 1, y tuvo que regresar a su país: “Tenía un año más de contrato en Alianza Lima. Por suerte me ha tocado estar bastante tiempo fuera de Uruguay, en diferentes países, y creíamos junto con mi familia que ya era hora de volver a Uruguay y ‘plantar bandera’. La idea principal y el objetivo era estar en Uruguay para buscar tranquilidad”.

¿Cuál es el balance del Bigote Rodríguez en su paso por Alianza Lima?

Todo esto lo comentó en una nota íntegra con Carve Deportiva. Donde Sebastián Rodríguez apunta que hizo un gran trabajo representando al equipo del pueblo, pero sin poder regalarle el título nacional a final de temporada. Siendo esa, la deuda pendiente: “A nivel personal, tuve un buen año por suerte, pero no logramos el objetivo, que al fin y al cabo es lo que importa. La última fecha estábamos igualados en puntos con Universitario, jugamos un partido en simultáneo, y se nos escapó el campeonato ahí. No pudimos ganar y ellos sí”.