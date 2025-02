Puede decirse que Alianza Lima empieza ganando en la previa del partido contra Nacional de Paraguay. En la Copa Libertadores se sienten bastante, este tipo de novedades institucionales. Por eso, levantamos los ánimos y emociones de los hinchas blanquiazules. Quienes seguramente al entender lo que pasa en el rival de turno, podrán tomar apuntes interesantes de lo que se vendrá pronto. No estamos exagerando, porque en el Tricolor hay un aspecto que recién desencadenó en un terremoto interno.

¿Qué pasó con el rival de Alianza Lima?

El portal Versus de Paraguay apunta lo que pasa ahora mismo con el cuadro guaraní: “En sus primeros tres partidos de la temporada, Nacional apenas ha sumado un punto, producto del empate de la primera fecha ante el 2 de mayo. Posterior a eso, perdió sus dos restantes partidos ante Libertad y Cerro Porteño. El próximo miércoles 5 de febrero se estrena en la Copa Libertadores, pero la cuestión parece empeorar en campamento académico, ya que tras la derrota ante Cerro Porteño, el DT Víctor Bernay habría presentado su renuncia al cargo”.

¿Por qué se va el técnico de Nacional de Paraguay?

Sabiendo que esto se está manejando en las últimas horas, hay señales que dan a entender que hay un problema interno. El cual desencadena en una salida: “El DT fue consultado si continuaba en el cargo o la directiva le rescindió el contrato y expresó: “No estoy sabiendo de eso, recién comienza el torneo. En una semana fueron tres partidos y sacamos un solo punto; la verdad que ese comentario, si es verdad, me lo tiene que decir el presidente. No es el camino, avisar por fuera, no sé si su fuente será certera””.

Alianza Lima llega ganando en Matute. (Foto: Alianza Lima).

A estas horas, podemos decir que el entrenador está más lejos de continuar, por eso podemos dar fe que es una importante noticia para el mundo Alianza Lima. Sabiendo que es un golpe emotivo fuerte, en la institución que jugará de local por Copa Libertadores 2025, a mitad de semana en los próximos días: “Por lo que la incertidumbre está instalada en Nacional, a días de un juego más que importante para la definición de su semestre. Los directivos de la Academia se reunieron por la noche del sábado para definir la situación”.

¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay?

El debut de los dirigidos por Néstor Gorosito en la Copa Libertadores 2025 será transmitido por ESPN para todo Latinoamérica, canal que cuenta con los derechos de televisión del torneo internacional. También estará disponible a través de Disney+ vía streaming. De la misma manera, Bolavip te traerá todos los detalles sobre el primer duelo del equipo del pueblo en su visita al Asunción de Paraguay, Con su característico minuto a minuto, las mejores jugadas, y muchos detalles que te harán vivir una experiencia más que interesante.