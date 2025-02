Complicado presente para quien era llamado a ser uno de los grandes referentes en cancha, desde la zona defensiva, cuando todavía Ricardo Gareca era el entrenador. Su nombre se hizo más grande con los procesos de Juan Reynoso y Jorge Fossati, al punto de ser considerado por muchos como alguien indispensable. Pero ahora mismo, es donde debe tomar las cosas con calma porque su cuerpo le pide una para prolongada, pero siempre con el apoyo de los profesionales de turno. Alexander Callens en Europa hizo un anuncio duro, pero bastante criterioso como adulto responsable que es.

¿Qué pasó con Alexander Callens?

Mediante su cuenta personal de Instagram, el futbolista referente en la Selección Peruana, mencionó lo siguiente: “Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones. ¡Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo, pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera!”.

Investigando un poco más a fondo, podemos darnos cuenta en términos generales, que una “alteración cardíaca” es un término general que se refiere a cualquier cambio o anomalía en la estructura, función o ritmo del corazón que puede afectar su capacidad para funcionar correctamente. Por eso mismo se recomienda que exista un descanso correcto por parte de la persona afectada, ya que esto podría pasar a situaciones conocidas como Arritmias. Las cuales pueden llevar a un punto conocido también como latidos cardíacos acelerados, otros más lentos de lo normal, y a su vez, el ritmo cardíaco irregular y a menudo rápido.

Alexander Callens jugando en la Selección Peruana. (Foto: Getty).

¿Cómo se detecta una alteración cardíaca?

Las alteraciones cardíacas pueden ser detectadas a través de varios métodos como el electrocardiograma (ECG), ecocardiograma, pruebas de estrés, resonancia magnética cardíaca, entre otros. Los síntomas pueden variar ampliamente, desde asintomáticos hasta manifestaciones graves como dolor en el pecho, palpitaciones, fatiga, hinchazón en las piernas, o desmayos. Entonces, con esto. Solo podemos enviarle muchas fuerzas a Alexander Callens. Quien toma la decisión sabia de descansar, para saber, mañana más tarde, qué hacer con su día a día. Se le extrañará en el campo de juego, pero lo más importante es su bienestar.

¿Cuánto vale actualmente Alexander Callens?

Alexander Callens vale actualmente un millón de euros, según el portal internacional Transfermarkt. Fichado a principios del 2024 por el AEK Atenas, el defensor de 32 años tiene contrato con ellos hasta junio del 2026. Seguramente pueda renovar con el cuadro europeo porque estaba en un gran nivel, sin embargo, no podemos negar que su presente es llamativo. Después de todo lo que pase en su descanso, vea el área médica sobre cómo evoluciona de forma favorable. Habrá una decisión conjunta, la cual será la mejor en la vida del ex defensa central del Sport Boys del Callao.