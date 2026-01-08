Es tendencia:
Michael Hoyos se fue de Independiente del Valle y ya tiene nuevo equipo

El argentio Michael Hoyos sonó para grandes de Ecuador y Perú y ya encontró un nuevo equipo para la siguiente temporada 2026.

Por Gustavo Dávila

Michael Hoyos se fue de Independiente del Valle y ya tiene nuevo equipo Foto: IMAGO
Michael Hoyos se fue de Independiente del Valle y ya tiene nuevo equipo Foto: IMAGO

Michael Hoyos fue una de las históricas salidas que tuvo Independiente del Valle para el 2026 y rápidamente el argentino encontró equipo. Hubo sondeos de Ecuador pero finalmente se fue al exterior.

Hoyos es nuevo jugador de Newells Old Boys de Argentina, y así luego de tres años y dos títulos, el extremo dejó la LigaPro. Acabó su contrato y pese a tener varios partidos no fue renovado.

Javier Rabanal lo quiso llevar para Universitario de Deportes de Perú pero el jugador optó por la oferta del equipo ‘Rosarino’. En lo deportivo fue llamativo ya que la U jugará Copa Libertadores y Newells no clasificó a torneo internacional.

Su contrato es por una temporada y ya fue anunciado oficialmente como refuerzo, mientras tanto Universitario sondeó ahora a Renato Ibarra, otro de los descartes de Independiente del Valle.

En Ecuador, Michael Hoyos jugó para Guayaquil City, Deportivo Cuenca, Barcelona, Liga de Quito e Independiente del Valle, siendo campeón con los ‘Rayados’.

Los juveniles que ha vendido IDV en los últimos años

Independiente del Valle se ha caracterizado por históricas ventas en los últimos años. El club ha vendido a Europa a figuras como Kendry Páez, Justin Lerma, Moisés Caicedo, William Pacho, entre otros, que han dejado ingresos que superan ya los 100 millones.

Michael Hoyos – anuncio oficial Newells.

Michael Hoyos – anuncio oficial Newells.

En resumen

  • Michael Hoyos es oficialmente nuevo jugador de Newells Old Boys tras su paso por Independiente.
  • El extremo argentino dejó la LigaPro luego de tres años y haber conseguido dos títulos.
  • El contrato de Hoyos con el club rosarino tiene una duración de una temporada.
