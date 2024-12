Alianza Lima lo confirmó y le dio la peor noticia a todos sus hinchas de cara al 2025

El hincha de Alianza Lima no ha tenido una buena temporada 2024. No logrando salir campeón, se quedó a un paso de ganar el Torneo Clausura y, debido a que no lo logró, terminó siendo Perú 4. Este hecho determinó que ahora juegue la Copa Libertadores 2025 desde la Fase 1, pero para hacer todavía más complicado todo, recientemente la institución hizo oficial una nefasta noticia.

Y es que, si bien Alianza Lima ya asimiló todos los males del cierre de la temporada 2024, ahora volteó la página con la llegada del técnico argentino Néstor Gorosito. Pero, el hincha íntimo está atento y recientemente pudo confirmar una pésima noticia de cara a la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿Cómo se compra el abono de Alianza Lima 2025?

Así pues, Alianza Lima hizo oficial el precio de sus abonos para la temporada 2025 y el hincha íntimo se dio cuenta que los precios han subido respecto a los años anteriores. Teniendo un incremento en el costo de las distintas zonas, la información oficial no cayó para nada bien a ningún fanático de los blanquiazules.

Abono de Alianza para el 2025. (Foto: Alianza)

Una de las quejas que tuvo más reacciones fue la del usuario Miguelbv, a través de su cuenta en X @miguelbv80: “Cada año suben más las entradas. Somos el equipo que más recauda y no se siente recíproco deportivamente hablando. Cobran más que el año pasado como si viniéramos de ser tetracampeones. No se aprovechen del hincha que compra y agota todo en tiempo récord”.

El usuario con el nombre de Trujillanense, en la red social X, también expresó su enojo por los altos precios de los abonos anuales de Alianza Lima: “Una simple burla. La gente no está molesta, está decepcionada y tiene la osadía de sacar un abono cuando no hay refuerzos y empezamos en la prelibertadores”.

¿Cuánto está el abono 2025 de Alianza Lima?

El abono 2025 de Alianza Lima para el público general con 10% de descuento va desde los S/400.90 para sur hasta los S/2,999.90 en palco para los 16 partidos que tendrá como local en la Liga 1 de Perú.

